Nacho Manzano celebra a la asturiana su primera década en Londres

Gijón Jueves, 7 marzo 2019

Reino Unido ha saboreado la cocina asturiana de tal forma que aún hoy los afortunados que la cataron se están chupando los dedos, y eso que los responsables de todo, el equipo de Nacho Manzano, finalizaron la experiencia 'pop up' el pasado domingo. Durante una semana, el 'biestrellado' chef de Casa Marcial trasladó su cocina, situada en el pueblo de La Salgar, a Londres, motivado por la celebración del décimo aniversario de Iberica Restaurants, cadena de la que es director gastronómico. Esta incluye a día de hoy un total de ocho restaurantes, cinco localizados en Londres, y en Manchester, Leeds y Glasgow los restantes.

Los pasados lunes y martes, Nacho Manzano y los suyos trabajaron en Iberica Canary Wharf y del miércoles al domingo, lo hicieron en Iberica Victoria. Ofrecieron un menú de lujo, con claro protagonismo de los productos asturianos, consistente en cresta de pitu, liquen, torto, croquetas y oriciu con sus contrastes. Además de vaca, leche y pasto (ternera asturiana) y enoki, calamar y tinta de tierra. No pudieron faltar colágeno, el rape con espuma de su sofrito, reducción de tomate y gamba roja; el pichón marinado con algas, aceituna kalamata y hierbas de las marismas; la panacota de apio con granizado de hinojo y manzana de invierno.

No fue la cena lo único que encandiló a los comensales, más de 250 en total repartidos en cenas exclusivas de no más de 40. Antes de sentarse la mesa, los presentes pudieron catar sidras de Trabanco, El Gaitero, Viuda de Angelón y El Gobernador y acompañarlas de queso Massimo de Rey Silo.

Aunque el 'pop up' de Casa Marcial ya se ha acabado, Asturias seguirá durante el mes de marzo muy presente en los restaurantes Iberica, en donde se ofrecerá un menú de sidras y platos asturianos. Sus clientes podrán disfrutar de una selección de quesos (Cabrales Arangas, Peralzola, Cuevas del Pregondón, Tres Oscos y Massimo de Rey Silo), chorizo, torto con revuelto de Cabrales, fritos de pixín, fabada asturiana, merluza a la sidra y cachopo.

La repercusión del paso de Nacho Manzano por las cocinas de Canary Wharf y Victoria está siendo más que notable. Hasta 'How to Spend it', del periódico 'Finantial Times', y el 'Daily Telegraph', se han hecho eco de la noticia. Para hacer posible la aventura, Manzano se llevó buena parte de la mejor gastronomía asturiana y se acompañó de parte de su equipo de Casa Marcial.