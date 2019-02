Una actriz porno demandará a Nacho Vidal: «Más le vale que no me dé positivo» Desde que la semana pasada saltase la noticia que Nacho Vidal habría contraído el VIH, el mundo del cine porno se ha puesto en alerta EL COMERCIO Gijón Martes, 19 febrero 2019, 19:36

Desde que la semana pasada saltase la noticia que Nacho Vidal habría contraído el VIH, el mundo del cine porno se ha puesto en alerta. Tanto es así que todas las producciones de cine para adultos se habían paralizado para que los actores que hubiesen compartido escena con el catalán se sometieran a la prueba de VIH que determinase si habían sido contagiados, según adelantó la web 'El Nacional.Cat'.

Esta semana una de las actrices porno con las que compartió escena hace relativamente poco, Dianariussx, ha explicado que tiene pensado demandar al intérprete: «Más le vale a Nacho que no me dé positivo. Debería haber avisado de algún modo. Estoy preparando con mi abogada la documentación para denunciarlo por manchar mi imagen», ha dicho indignada. «A mí me llamó su representante el día 13 de febrero diciéndome que una chica con la que Nacho había trabajado anteriormente, y también conmigo, le había dado positivo el VIH y que se estaban haciendo pruebas. A mí él, Nacho, personalmente no me lo ha dicho, pero su representante me llamó» y criticó a Vidal asegurando que utilizaría su situación para sentarse en «algún plató de televisión».