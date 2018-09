La alarmante imagen de Pablo Motos El presentador de 'El Hormiguero' publica una foto con la cara amoratada EL COMERCIO Gijón Miércoles, 26 septiembre 2018, 17:46

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram en la que se puede ver que tiene el rostro amoratado después de una sesión de boxeo.

El humorista acompañó la imagen con un texto en el que mostraba su alivio de que dicho moretón no se vería en pantalla esa misma noche gracias a los milagros del maquillaje. «Amo el boxeo porque se basa en la disciplina y el control del miedo y eso es muy útil para la vida. Pero a veces te pegan una hostia jeje. Esta noche lo maquillan y no se nota», escribió. La imagen superó en solo una hora los 14.000 Me gusta.

Sus seguidores no han tardado en desearle una buena recuperación tras el golpe.