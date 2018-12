Álex Lequio habla por primera vez abiertamente de su cáncer «Esta situación me ha hecho tomar conciencia de que pueden no pasar más trenes» EL COMERCIO Miércoles, 19 diciembre 2018, 17:06

Álex Lequio cuenta, este miércoles, en una revista del corazón cómo está afrontando su batalla contra el cáncer mientras posa en la portada junto a sus padres, los que le han apoyado desde el principio y le han acompañado en este duro viaje. «Ni mis padres ni yo hemos perdido el sentido del humor. Somos una familia que nos reímos de todo y así vamos a continuar», explica.

Al hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio le gustaría llegar a normalizar la palabra cáncer: «Incluso vulgarizar la palabra cáncer para que la gente lo vea como un diagnóstico médico más». Tiene la esperanza de que en unos años, el tema de la quimioterapia y las terapias personalizadas estén a la «orden del día».

Durante su tratamiento, el joven ha perdido 15 kilos y el pelo, algo que no parece preocuparle. «A mí, mirarme al espejo y parecer un reptil me hace gracia…», dice con gran sentido del humor. Pero los cambios físicos no han sido las únicas consecuencias del cáncer en su vida. Su manera de pensar también ha cambiado: «Esta situación me ha hecho tomar conciencia de que pueden no pasar más trenes». E insiste: «Estoy como loco, intentando aprovechar y subirme a cada tren que pasa. Viviendo con mayor intensidad. Viviendo más conscientemente».