Álex Lequio, nuevo tratamiento para luchar contra el cáncer en Nueva Jersey Imagen compartida por Álex Lequio en su cuenta de Instagram. El hijo de Alessandro Lequio se muda de Nueva York a este otro estado americano junto a su madre, Ana Obregón, para continuar con la última etapa de su tratamiento EL COMERCIO Gijón Martes, 18 septiembre 2018, 06:22

Según sus mismos protagonistas, esta será «la última etapa del tratamiento». Álex Lequio pone rumbo de Manhattan a Nueva Jersey junto a su madre, Ana Obregón, para batir una batalla más contra el cáncer.

Tanto la bióloga como su hijo han sido quienes han comunicado la noticia a través de sus diferentes cuentas de Instagram. Con la misma foto, y con ubicación en el barrio neoyorquino de Soho, ambos agradecen a todos sus seguidores las innumerables muestras de cariño que le han hecho llegar durante este duro revés.

«Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras», ha escrito el hijo de Alessandro Lequio en clave de humor, para mostrar fuerza y coraje contra esta enfermedad.

Su proegnitora hacía lo propio, y con el mismo hashtag (#fuckcancer) escribía: «Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón . Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre».

Una familia que permanece unida ante las adversidades y que no quieren dejar de agradecer a todos el apoyo incondicional que reciben constantemente. Justo, este traslado de ciudad llega días después de que dimitiese José Baselga, el prestigioso oncólogo que trataba a Álex y que está acusado de no hacer públicos sus lazos con las farmacéuticas en algunos estudios.