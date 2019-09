Antonio David Flores desvela los motivos de su ruptura con Rocío Carrasco Antonio David Flores. / E. C. El exguardia civil, roto de dolor, relató en GH VIP los malos momentos vividos junto a la hija de Rocío Jurado E. C. Miércoles, 18 septiembre 2019, 23:47

Antonio David Flores, exmarido de Rocío Carrasco, se presenta como uno de los grandes atractivos de esta edición de GH VIP. Tras varios años de desencuentros con la hija de Rocío Jurado, parece ser que las viejas heridas del pasado no acaban de cicatrizar.

Durante 'La curva de la vida' del reality, en donde los famosos repasan los momentos más trascendentes de su vida, el exguardia civil reservó un espacio para su familia y para su expareja. Reconoció que había tenido una infancia y una juventud muy felices, pero su vida terminó cuando Roció Carrasco le denunció por malos tratos.

«De mi primer matrimonio nacen mis hijos Rocío y David, yo quería ser padre joven porque, al ser el pequeño de los hermanos, mis padres eran mayores y quería que disfrutaran de mis hijos… Un guardia civil con la hija de una tonadillera, la familia castiza por excelencia, el cóctel… Fui feliz exceptuando los dos o tres últimos meses, fui muy feliz siempre, créeme porque mi ilusión, mi meta era tener una familia y vivir de la misma forma que han vivido mis hermanos… Crear un hogar, criar a mis hijos y ser un matrimonio normal dentro de donde me había metido, me había metido en la casa de Rocío Jurado. Estamos hablando de alguien muy importante en España y fuera… Yo no tenía mucha idea de todo esto, me casé muy joven», comentó el concursante durante su intervención.

Antonio David reconoció que su relación con la hija de Rocío Jurado se resintió una vez que volvieron a fijar su residencia en Madrid, ya que Roció volvió a retomar antiguas amistades. «Era todo lo que teníamos alrededor, muchas opiniones, la prensa todos los días en la puerta de la casa… Estabas todo el día en la tele y creo que eso complicó la relación y llegó hasta dónde llegó… Cuando nace Rocío, yo soy padre con 21 años. Me cambió la vida, me cambió todo y me hizo muy feliz, nos hizo muy feliz a todos», aclaró.

También tuvo tiempo para hablar de su actual compañero, Olga Moreno, su gran «bastón de apoyo». Cree que ha «sido una pieza fundamental» en su vida.