La actriz Ashley Judd sufre una odisea de 55 horas en la selva para salvar su vida

La conocida actriz Ashley Judd, protagonista de películas como 'Divergente' u 'Objetivo: la Casa Blanca' ha sufrido un grave accidente en el Congo por el que casi pierde la pierna e, incluso la vida. Ella misma ha relatado desde el hospital que la ayuda de seis hombres congoleños evitó que el suceso fuese a más. «Sin mis hermanos y hermanas congoleños, la hemorragia interna probablemente me habría matado y habría perdido la pierna», ha narrado en su perfil de Instagram.

Ahora la intérprete se encuentra ingresada en un hospital de Sudáfrica tras sufrir un accidente en el Congo, donde se encontraba apoyando una expedición para proteger a los bonobos. Según ha contado a 'The New York Times', no vio un árbol caído en mitad del camino y tropezó. «Supe al momento que me había roto la pierna y me quedé tirada más de cinco horas, mordiendo un palo y aullando de dolor como un animal», ha narrado. «Me siento privilegiada por tener los cuidados médicos que me han salvado, mientras en África hay miles de personas que no tienen acceso ni a medicamentos,», ha resaltado.

Ashley Judd también ha agradecido por las redes sociales a las seis personas que la llevaron en un increíble viaje a través de la selva durante más de dos días: «una odisea de 55 horas», ha contado. En su cuenta de Instagram, ha colgado 10 fotos que reflejan lo duro de la travesía: en camilla simple con una lona y un tronco, en moto, por montañas y ríos, sus salvadores se fueron alternando a medida que se quedaban sin fuerzas.