El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Boris Johnson en el cumpleaños de su hija Romy

Boris Johnson demuestra que también sabe divertirse: con baile y alas de hada incluidos

El ex primer ministro británico dejó a un lado la formalidad para convertirse en uno de los protagonistas del cuarto cumpleaños de su hija Romy

E. Cuesta

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:30

Comenta

La política y la diversión no siempre caminan juntas, pero Boris Johnson ha demostrado que pueden encontrarse en el mismo salón de fiestas. El ex primer ministro británico dejó a un lado la formalidad para convertirse en uno de los protagonistas del cuarto cumpleaños de su hija Romy, celebrado con una temática mágica de hadas.

En la celebración, Johnson no dudó en colocarse unas alas en la espalda y sumarse al baile encabezado por Campanilla. La escena, más propia de un cuento infantil que de Westminster, fue compartida por su esposa, Carrie Johnson, en Instagram. Allí publicó un carrusel de fotos y vídeos que mostraban el ambiente festivo y el entusiasmo de la pequeña. «Fue un caos total. A ella le encantó cada minuto de eso. Un fuerte agradecimiento a la gente que hicieron que fuera un día tan divertido», escribió en el post.

La publicación también reveló que Johnson se disfrazó de duende para complacer a su hija y, además, se animó a probar unos pasos de 'cha, cha, cha' para animar a todos a la pista de baile. «Leyenda», añadió Carrie con humor.

La pareja confesó que disfrazarse en los cumpleaños de sus hijos se ha convertido ya en una tradición. «Creemos que ambos estaremos encantados de ver la parte trasera de esas orejas de hada de goma. ¡Las cosas que haces por tus hijos!», concluyó Carrie en tono divertido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  2. 2 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  6. 6

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  7. 7 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  8. 8

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  9. 9

    El paseo de Naval Azul de Gijón, en su recta final con plantaciones y un guiño a la industria
  10. 10

    Sánchez destituye al número dos de Salazar en Moncloa, señalado por encubrir el acoso sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Boris Johnson demuestra que también sabe divertirse: con baile y alas de hada incluidos

Boris Johnson demuestra que también sabe divertirse: con baile y alas de hada incluidos