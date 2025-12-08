Boris Johnson demuestra que también sabe divertirse: con baile y alas de hada incluidos El ex primer ministro británico dejó a un lado la formalidad para convertirse en uno de los protagonistas del cuarto cumpleaños de su hija Romy

E. Cuesta Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:30 Comenta Compartir

La política y la diversión no siempre caminan juntas, pero Boris Johnson ha demostrado que pueden encontrarse en el mismo salón de fiestas. El ex primer ministro británico dejó a un lado la formalidad para convertirse en uno de los protagonistas del cuarto cumpleaños de su hija Romy, celebrado con una temática mágica de hadas.

En la celebración, Johnson no dudó en colocarse unas alas en la espalda y sumarse al baile encabezado por Campanilla. La escena, más propia de un cuento infantil que de Westminster, fue compartida por su esposa, Carrie Johnson, en Instagram. Allí publicó un carrusel de fotos y vídeos que mostraban el ambiente festivo y el entusiasmo de la pequeña. «Fue un caos total. A ella le encantó cada minuto de eso. Un fuerte agradecimiento a la gente que hicieron que fuera un día tan divertido», escribió en el post.

La publicación también reveló que Johnson se disfrazó de duende para complacer a su hija y, además, se animó a probar unos pasos de 'cha, cha, cha' para animar a todos a la pista de baile. «Leyenda», añadió Carrie con humor.

La pareja confesó que disfrazarse en los cumpleaños de sus hijos se ha convertido ya en una tradición. «Creemos que ambos estaremos encantados de ver la parte trasera de esas orejas de hada de goma. ¡Las cosas que haces por tus hijos!», concluyó Carrie en tono divertido.