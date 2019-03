El cabreo de Lara Álvarez tras ser relacionada con Dani Martín La presentadora ha utilizado las redes para enviar un mensaje contundente a una revista del corazón EL COMERCIO Gijón Viernes, 1 marzo 2019, 20:28

Las redes sociales no sólo están para compartir looks y buenos momentos, también para desahogarse. Es lo que ha hecho Lara Álvarez tras despertarse con una portada de una revista que le ha provocado una notable indignación.

La revista en cuestión, asegura que el cantante Dani Martín y Lara Álvarez han mantenido una breve relación y, aunque no suele entrar en este tipo de polémicas, la periodista ha hecho una excepción.

La asturiana ha publicado unos vídeos en Instagram en los que comienza siendo muy contundente: «¡Dani Martín y Lara Álvarez, un romance exprés! Y tan exprés... como que no ha pasado en la vida».

Acto seguido, ha argumentado su reacción: «Yo nunca entro ni en confirmar ni en desmentir noticias porque me parece que no es mi función, porque creo que la vida privada de cada uno se lleva como cada uno decida. Y en mi libertad está no entrar en estos temas. Pero compañeros... por favor..., coger fotos individuales, poner en un coche a una persona y con Photoshop oscurecer el cristal para que no se vea... me parece que son extremos en los que no todo vale».

Lara Álvarez ha querido terminar diciendo: «No me resulta importante. Cada uno hace negocio con lo que quiere. Pero... ya vale, porque luego me encuentro con cosas como 'El extenso currículum sentimental de Lara Álvarez'. Claro, cómo no va a ser extenso si me ponéis amores que no tengo».