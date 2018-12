Carme Chaparro, en Twitter tras ser criticada por 'operarse mucho la cara': «Ayy... ¡qué hartura queridos!» La presentadora de Noticias Cuatro se ha cansado de los desafortunados comentarios sobre su rostro que le ha propiciado una usuaria en la red social ANA SOLÍS Martes, 4 diciembre 2018, 15:26

«¿Carme qué te ha pasado en la cara? Te has operado mucho qué pena. Tienes otra cara y un drama. Te pareces a Michael Jackson. Mira que eras guapa». Con estas palabras una usuaria de Twitter compartía su 'opinión' sobre, según ella, los 'retoques' que Carme Chaparro se ha hecho en el rostro. Según ella. Pues la presentadora de Noticias Cuatro no se ha hecho ningún cambio estético y, cansada de tanta injuria, ha decidido no quedarse callada.

Decidida Chaparro comenzó su explicación: «Pues no. Lamento que se lleve una desilusión, de verdad. No querría yo contradecirla, pero mi cara es la que tengo desde que nací. Es fácil de comprobar. Salgo cada día por la tele. Eso sí, con algunos kilos de más, estoy por encima de lo que suelo pesar. ¿Me va a llamar gorda?«. Un mensaje directo a sus 'haters'.

«Ayy.. ¡qué hartura, queridos!», finalizada la periodista y escritora con una foto en la que aparecía con cara de resignación.

Finalmente la usuaria en cuestión ha decidido bloquear a la presentadora, quien ha recibido numerosos mensajes de apoyo, tanto en Twitter como en Instagram, donde también ha compartido lo sucedido.