Oriana y Fani casi llegan a las manos en 'La casa fuerte' Oriana Marzoli y Fani Carbajo, se handicho «lindezas«'. / MEDIASET «Garrula», «poligonera» o 'payasa» fueron algunos de los insultos que ambas se dedicaron porque la 'influencer' puso el nombre de Christofer a un toro JOSEBA FIESTRAS Lunes, 15 junio 2020, 08:53

¡Empieza el espectáculo! El título de la película de Bob Fosse viene de perlas para definir lo que pasa en 'La casa fuerte'. No llevan ni una semana dentro y las broncas ya son descomunales. Ni en los polígonos más chungos hablan peor que en este concurso. Oriana Marzoli y Fani Carbajo protagonizaron una disputa que ríete tú de las que vemos casi a diario en el Congreso. Y todo por un astado. Ya sea por casualidad, ya porque en estos 'realities' tienen más mala leche que el hombre lobo haciéndose la cera, la organización propuso a los concursantes que jugaran con fotos de animales. Y Oriana escribió el nombre de Christofer debajo de la imagen de un toro. Y se lió parda.

«Lo hace para joder a mi novio», estalló Fani rememorando su paso por 'La isla de las tentaciones' donde se la dio con queso al chaval delante de toda España. Para que no se rían de la 'cornamenta' de su chico, la joven arremetió contra la 'influencer' y le avisó: «Tú, sinvergüenza, porque no estoy en la calle que si no…». Y la amenaza no amilanó a Oriana. «Si no… ¿qué me harías?», preguntó sin miedo. «Lo que me salga del coño», respondió la otra educada. Y de ahí para arriba. «Poligonera», «gilipollas» o «payasa» fueron solo algunos de los calificativos que se dedicaron las mujeres ante la atónita mirada de sus compañeros. «A ti te hacen falta hombres con dinero, que no tienes valores», acusó Fani enloquecida. Oriana, más acostumbrada a los envites, le devolvió el revés. «Claro, la que tienes valores es la infiel», ironizó. Y nueva tanda de insultos.

«Garrula» o «dinosaurio» fueron los más ingeniosos. «Como está muerta televisivamente le viene muy bien discutir conmigo», reflexionó Fani. Y algunos de sus compañeros opinaron al respecto. «A mí también me han puesto que soy una gacela con cuernos, pero yo no me pico. Has sido muy torpe», aleccionó María Jesús Ruiz invitándole a que no entrara más en su juego. Maite Galdeano fue más allá: «No lo has hecho bien, has dejado a tu novio como un 'aplatanado' que no sabe defenderse». Y la receta no sentó bien a la aludida que prefirió levantarse de la mesa y dejar a la mamá de Sofia Suescun con la palabra en la boca.

Lo dicho, el circo ha llegado a la ciudad. Y tiene pinta de que tres pistas se le van a quedar cortas. Porque Oriana también chocó con Macarena Millán porque se sentó en las rodillas de Iván González. «Deberías tener un poco más de respeto si sabes que le estoy conociendo», amonestó a la novia de Rafa Mora que se fue llorando. Y para él también tuvo palabras. «Eres un mierda y un poco hombre», le dijo a su pretendiente. Pero tenía excusa porque aseguró que ella es de costumbres clásicas. ¡Ahí queda eso! Y el muchacho, que reconoció que la personalidad de su amante le irrita, también admitió lo contrario. «Es que cuanto más discutimos, más me gusta», aseguró. Pues nada, a pelearse. Para tranquilizar un poco el corral Leticia Sabater y Yola Berrocal se han hecho amigas. Por ahí parece que nos libramos. El jueves, más.