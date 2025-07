El 'chasco' de una joven por la niebla en los Lagos de Covadonga: 7 años planeando el viaje y 900 kilómetros

N. V. Domingo, 6 de julio 2025, 14:04 | Actualizado 14:32h. Comenta Compartir

Un sueño frustrado. Podría ser el resumen del 'chasco' que se llevó una joven de Teruel al llegar a los Lagos de Covadonga y encontrarse el paisaje cubierto de niebla. «7 años esperando a ir a Asturias, 900 km y esto es lo que hemos visto», ha narrado la usuaria (@dramasteruel) en un divertido vídeo que ya ha superado los 3,5 millones de visualizaciones y los 370.000 me gustas. La joven, con mucho humor y resignación, señala hacia un espeso manto de niebla que lo cubre todo. «¡Los Lagos de Covadonga!», dice entre risas, mientras muestra el paisaje donde no se ve absolutamente nada.

Las imágenes pronto generaron reacciones de otros usuarios que se animaron a contar sus experiencias similares. «A mí me pasó lo mismo el año pasado en agosto es una estafa lo que te cobran para no ver nada», dijo uno. «¡A mí me pasó igual! ¡Sólo oíamos los cencerros de las vacas!», explicó otro. «Aunque abajo haga sol, arriba puede haber niebla densa. Lo importante es tener suerte… o sentido del humor», aclaró un usuario en un comentario. Mientras que otros, con retranca, escribieron: «Asturias es siempre así, nunca sale el sol, es como Mordor. No vengáis, de verdad».

Temas

Lagos de Covadonga