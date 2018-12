Christian Gálvez relata su peor momento por una traición laboral «Por supuesto, queda un daño colateral psicológico y hay que arrelgarlo. Y ya está arreglado», subraya EL COMERCIO Sábado, 1 diciembre 2018, 16:44

Christian Gálvez ha sorprendido con una entrevista a una revista del corazón en la que habla de un drama personal. El presentador de 'Pasapalabra' relata que fue víctima de una traición laboral aunque no revela datos de dónde ni en qué condiciones sucedió.

«No voy a desvelar quién fue porque no quiero involucrar a una tercera persona, a la que no le daría publicidad ni para bien ni para mal. Está perdonado», afirma. Como explica Gálvez «en la tele, si cometes un error, asumes que lo has hecho mal, pides perdón. Pero cuando lo haces bien, y sabes que la gente se aprovecha de una circunstancia pasajera, es injusto. De aquello aprendí, me hizo mejor profesional y mejor persona».

El presentador ha ido más allá y ha asegurado que aquel mal trago le ha dejado secuelas. «Por supuesto, queda un daño colateral psicológico y hay que arrelgarlo. Y ya está arreglado», subraya.