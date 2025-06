En forma a los 96 años: Daphne Selfe, la modelo más longeva del mundo, da las claves para cuidar mente y cuerpo

N. V. Lunes, 23 de junio 2025, 12:34 Comenta Compartir

Cada vez vivimos más. Hoy día hay el doble de personas que superan los 90 años que hace dos décadas. El aumento de los buenos hábitos, la alimentación saludable y moderado ejercicios físicos, son algunos de los puntos más importantes para incrementar la esperanza de vida. Más cuando se llega a cierta edad con una apariencia física casi envidiable. Prueba de ello es Daphne Selfe. ¿Y quién es ella? Nada menos que la modelo más longeva del mundo (según el libro Guiness de los récords). ¿Su edad? 96 años. Y a pesar de acercarse al siglo de vida, sigue posando para editoriales, manteniendo su espíritu activo y compartiendo su filosofía de vida con la misma naturalidad con la que se maquilla: sin excesos. «No uso mucho maquillaje, pero si lo uso, siempre me lo quito por la noche», cuenta la modelo británica en una entrevista para The Telegraph. ¿Su secreto? Hábitos sencillos y constantes que cualquiera puede incorporar y que son, en la práctica, esos trucos de longevidad que todo el mundo busca conocer para vivir más y mejor.

Las claves saludables de la modelo más longeva del mundo

El brócoli

Somos lo que comemos. Bien lo sabe Daphne Selfe, pues uno de sus mejores secretos de longevidad está en la cocina. Y no se trata de uno de los famosos superalimentos, tan extendidos en nuestro día a día, sino que es un producto sencillo. De toda la vida. Se trata del brócoli. Esta joya nutricional es uno de los alimentos más estudiados por sus propiedades anticancerígenas, antioxidantes y antiinflamatorias. Contiene una combinación de vitaminas (A, C, K y del grupo B), minerales (como hierro, calcio y magnesio), fibra y compuestos bioactivos como el sulforafano, una sustancia que, según numerosos estudios científicos, contribuye a combatir el envejecimiento celular, mejora la salud cardiovascular y refuerza el sistema inmunológico. «Siempre hay que comer muchas verduras. Me gusta el brócoli, aunque diría que es mi favorito. En casa, solíamos cultivarlo nosotros mismos», asegura la modelo.

Hidratación y ejercicio

Beber mucha agua y ejercitarse cada día nos suena ya conocido. Sin embargo, muchas veces se nos olvida. Y esta combinación es crucial para mantenerse vital y en forma. Una buena hidratación ayuda a mantener una piel saludable y nos activa. La supermodelo no solo se limita a caminatas suaves o ejercicios ligeros. A sus 96 años, aún hace uso de pesas y mantiene una bicicleta estática en casa para realizar ejercicios diarios.

Actitud

«Mi longevidad no es magia, es el resultado de hábitos saludables y consistentes», reflexiona la modelo. Un enfoque que incluye ejercicio diario, una alimentación balanceada, descanso adecuado, hidratación y, sobre todo, una gran dosis de sentido del humor. Ni dietas extrictas, ni presiones. Solo vivir con libertad y con sentido común. Así es cómo ve la vida Daphne Selfe: «Nunca es tarde. Se puede hacer de todo. Nunca he tenido miedo a la edad. La vida es lo que se hace de ella, y yo sigo disfrutando cada momento»».