Dani Martín: «Destrocé esa película y pido disculpas» Concierto de Dani Martín para el festival Gijón Life el pasado mes de julio. / DAMIÁN ARIENZA El excantante de El Canto del Loco no dudó en reconocer su fallido trabajo en 'Escuela de Rock' EL COMERCIO Gijón Miércoles, 24 octubre 2018, 18:16

Dani Martín acudió al plato de 'La Resistencia', el programa que presenta David Broncano, del que se confesó auténtico admirador. El cantante comenzó su entrevista regalando al humorista la taza del club platino que 'El Hormiguero' regala a sus invitados más fieles. Durante el programa, el músico no dudó en reírse de si mismo e incluso de las bromas más hirientes que, a lo largo de los años, se han hecho sobre su figura. «Ignatius me llegó a desear la muerte», dijo Dani Martín para continuar aclarando que «el humor es maravilloso».

A la habitual pregunta de Broncano sobre las finanzas de sus invitados, Dani Martín afirmó que su cuenta bancaria oscila entre los 25.000 euros y los seis millones de euros y no quiso proporcionar detalles al respecto. «Lo más importante es que tengo mi dinero en orden. Me gustaría que todo aquel que quiere a su país pagara a Hacienda como corresponde», destacó el artista.

A mitad de la entrevista, el presentador de 'La Resistencia' bromeó con el exvocalista de El Canto del Loco sobre si poner o no un vídeo suyo para amenizar el programa. El cantante, entonces, sugirió a Broncano que emitiera un vídeo de 'Escuela de Rock', un musical dirigido por Richard Linklater que narra la historia de Dewey Finn, un músico sin dinero que se convierte en profesor de música para salir adelante y que, gracias a su talento, logra crear una banda de rock con sus alumnos. La película, que se estrenó en 2003, fue criticada tras su llegada a España por el doblaje que Dani Martín hizo del protagonista y que no gustó en absoluto. El cantante, de hecho, no dudó en reconocer su fallido trabajo en la cinta: «Destrocé esa película y pido disculpas», dijo. «Pido perdón a la profesión de actores de doblaje porque la cagué». «Es un horror y encima la reponen todo el rato. Cada vez que la emiten es una humillación». «¿Qué problema había en la película?» preguntó Broncano. «El problema era yo», admitió el cantante.

Broncano continuó interpelando a Dani Martín sobre su carrera actoral. «Comencé con 'Martes y Trece', a partir de ahí encontré mi camino hacia la música». El cantante, además, habló de su trabajo en varias series de televisión española y destacó que «los actores de series son superhéroes» por su forma de trabajar en un producto que, a ojos del cantante, requiere de más rapidez y menos medios que un largometraje.