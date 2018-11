La misteriosa vida de Santiago Segura Muy conocido por sus éxitos en taquilla, poco se sabe de la faceta más personal del cineasta EL COMERCIO Gijón Viernes, 16 noviembre 2018, 00:58

Santiago Segura vuelve a estar de actualidad después de su participación en 'Masterchef Celebrity'. Sus éxitos profesionales son más que conocidos pero el actor mantiene en un segundo plano su vida personal y familiar.

No se comporta como un productor del cine al uso. Santiago Segura basa su movimientos en la discreción, sobre todo, en lo que concierne a su ámbito familiar. Aun así, se conoce que comparte su vida con María Amaro, con la que ha tenido dos niñas: Calma y Sirena. La chispa surgió mientras se rodaba la primera película de 'Torrente', María era parte del equipo de maquillaje.

La pareja vive en un céntrico ático de Madrid con sus dos hijas en un ambiente muy discreto e íntimo. Lejos de la imagen que da en los medios de comunicación con sus divertidas entrevistas, Santiago Segura reconoce ser tranquilo en su círculo más cercano.

Pero no todo son alegrías para el cineasta, en el año 2011 desveló en su Twitter estar atravesando una depresión: Si mi vida personal no fuese una puta mierda, estaría muy feliz con el éxito de 'Torrente 4'… Aunque el hecho de estar vivo ya es una alegría». Una confesión que hacía el productor de cine y que hacía ver cómo sus triunfos en la gran pantalla no se repetían en su vida personal.

En cuanto a sus apariciones en los medios, Santiago Segura siempre ha mostrado una actitud tibia en los temas más polémicos: «No soy de ningún equipo de fútbol o partido político porque para defraudarme ya me tengo a mí mismo», explicando que «odiando lo radical, soy radicalmente moderado».