Dulce, atendida por los médicos después de su entrevista contra Isabel Pantoja La niñera acusó a la tonadillera de mala madre: «Se piensa que le ha dado buena educación solo por pagarle los mejores colegios» EL COMERCIO Domingo, 23 septiembre 2018, 13:49

La pasada noche, Dulce se sentó en el sillón de 'Sábado Deluxe' para desvelar los más oscuros secretos de 'Cantora'. «Cuando escuché que se dirigía a mi con esas acusaciones, yo llamé a 'Sálvame' para entrar y me dijeron que debía esperar a que ella colgara. No sé como me quedan lágrimas con todo lo que he pasado. Era todo muy surrealista», explicó con respecto a la histórica llamada que realizó Pantoja acusándola de la mala vida que lleva su hija: «No quiero niñatos en la vida de mi niña, sólo quiero que se divierta con sus amigas».

Dulce ha confesado que la tonadillera no ha estado pendiente de la educación de su hija, asegurando que era ella la que llevaba el control absoluto de la educación de la pequeña sin ser su cometido: «Era la encargada de reunirse con los tutores, de llevar a Isa al médico y de cuidarla», y ha cargado duramente contra Pantoja al asegurar que «no se trata de ponerla en buenos colegios y ya está todo hecho. Hay que estar cada día apoyándola y exigiéndole». Confesó que, a diferencia de su madre, ella sigue dándole muy buenos consejos a la joven: «Yo no apruebo muchas cosas de las que hace. Yo le sigo dando lo mismos consejos que desde pequeña. Pero ahora es mayor. Yo no quiero niñatos en la vida de mi niña, solo quiero que se divierta con sus amigas».

Dulce confesó que no entiende por qué la tonadillera la culpabiliza de todo lo malo que hace Chabelita y confiesa que su hijo mayor, Kiko Rivera, fue muchísimo peor en su juventud: «¿Por qué no dice eso públicamente de su hijo, que fue peor?», y explica que jamás presenció una bronca entre madre e hijo, a pesar de los disgustos que daba a la familia: «He salido muchas noches sin encontrarlo, y tú lo sabes, Isabel», y ha añadido: «De todos es sabido todo lo que ha hecho Kiko, su hijo».

La niñera no entiende por qué después de tantos años arremete de esa forma contra ella. Piensa que se debe a que Pantoja siente celos, rabia, por venganza y porque es muy soberbia: «Se nota que está descargando todo con muchísima rabia contra mi. Si yo soy mala, más mala es ella. Me conoce muy bien y lo que ha hecho es inconcebible. Isa Pantoja seguirá siendo siempre mi niña. Pase lo que pase y le pese a quien le pese», y añadió entre lágrimas: «Solo pido que no me envíen demandas, porque entonces sí que voy a dar motivos».

«Ha entrado en shock y está siendo atendida por el servicio médico», explicó el presentador Jorge Javier Vázquez asegurando que Dulce no había podido con la presión de tener que responder a Isabel Pantoja en su entrevista y se vino abajo: «Está siendo acompañada por personas del equipo porque ha sido tremendo».