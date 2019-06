La emotiva carta de Sara Carbonero a su hijo: «Ser un superhéroe es enfrentarse a la vida real» «No fuiste el primer hijo, el primer nieto ni el primer sobrino y sin embargo junto a ti hemos vivido un montón de primeras veces» EL COMERCIO Gijón Martes, 4 junio 2019, 22:53

Sara Carbonero ha compartido, a través de Instagram, un entrañable mensaje por el tercer cumpleaños de su hijo Lucas. «No lo tuviste fácil llegando después de tu hermano, el típico 'bebé trampa' que siempre nos puso las cosas muy fáciles y que se convirtió en el centro de nuestro universo. El mismo que hoy te ha dicho al felicitarte que tienes cara de más mayor, pero que no se te ha quitado la herida de la nariz y que sigues diciendo las mismas palabras que no se deben decir», comienza diciendo la periodista. «Llegaste para revolucionarlo todo de la manera más dulce que uno pueda imaginar. No fuiste el primer hijo, el primer nieto ni el primer sobrino y sin embargo junto a ti hemos vivido un montón de 'primeras veces'», y añade: «Como cuando te cogí en mis brazos hace hoy justo 3 años con la seguridad de que ya sabía hacer las cosas bien mientras pensaba ya en ese momento que eras muy diferente a tu hermano y que quizá la aventura sería completamente distinta».

Sara Carbonero explica las cualidades que más admira en su pequeño: «Enseguida supiste encontrar tu sitio, desde muy chiquitito, con tu fuerte personalidad, tu pillería, tu descaro y tu alegría. Tus canciones a todas horas, tu afición futbolera, tu pasión por todo lo que tenga ruedas y tus «te quiero» zalameros. Quien te conoce sabe que no es «amor de madre», que tienes el don de alegrar los corazones y que es imposible no partirse de risa con tus ocurrencias» y cuenta una de sus conversaciones más íntimas: «Ayer precisamente me preguntaste si podía ocurrir que al cumplir 3 años te convirtieras en Superhéroe, sin tú saber que ya tienes un montón de poderes como el de multiplicar los momentos bonitos o el de hacer olvidar las penas».

Tras esto, la periodista se pone seria y le da una lección de vida a su hijo: «Además, como dice tu querido Spiderman, «ser un Superhéroe es más que enfrentarse a tipos malos, a veces hay que enfrentarse a la vida real», antes de felicitarle: «Hoy es tu cumpleaños pero tú fuiste, eres y serás siempre el mejor regalo que pudo llegar a nuestra familia. Felicidades, pequeño Lucas».

Hace un mes del infarto que sufrió Iker Casillas, que se ha sumado a la reciente operación de la periodista para extirpar un tumor en el ovario. Sin duda, están pasando uno de los momentos más duros de sus vidas, pero sus hijos Lucas y Martín alegran sus días.