Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', anuncia que padece ELA

N. V. Viernes, 11 de abril 2025, 19:03 Comenta Compartir

El reconocido actor estadounidense Eric Dane, famoso por sus icónicos papeles en 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', ha confirmado que ha sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las neuronas motoras encargadas de controlar el movimiento. Esta patología también la sufre el exfutbolista y entrenador de fútbol Juan Carlos Unzué y que se ha convertido en un símbolo por su lucha.

A sus 52 años, Dane compartió el comunicado a la revista 'Pleople' en el que declaro: «Estoy diagnosticado de ELA. Me siento agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos este nuevo capítulo.» El anuncio ha dejado perplejo tanto a fans como a compañeros de profesión, marcando un antes y un después en la vida del actor y en la conversación pública sobre esta devastadora enfermedad. El actor ha dejado en claro que su compromiso con su carrera permanece intacto. De hecho continuará su rodaje para la nueva temporada de 'Euphoria', donde interpreta a Cal Jacobs, padre de Nate (Jacob Elordi). Ahí coincidirá con dos españolas, Rosalía, quien será una de las estrellas invitadas, y con la actriz Priscilla Delgado.

El actor se casó en 2004 con Rebecca Gayheart, actriz reconocida por su interpretación en series como 'Scream 2' o películas como 'Once Upon a Time in Hollywood' de Quentin Tarantino. La pareja solicitó en 2018 su divorcio, pero en los últimos meses han decidió presentar los documentos para su desestimación. Fruto de su matrimonio, tuvieron dos hijos, Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 13.

La esclerosis lateral amiotrófica, también denominada la enfermedad de Lou Gehrig, se caracteriza por la degeneración progresiva de las neuronas motoras del cerebro, tronco encefálico y médula espinal. Esto lleva a síntomas que inician con pérdidas de fuerza muscular, problemas en la coordinación y dificultan actividades cotidianas como caminar, tragar o incluso respirar. Se estima que la ELA se diagnostica en entre dos y tres personas por cada 100.000 al año, y aunque alrededor del 10% de los casos tiene un origen genético, la gran mayoría aparece de forma esporádica. Actualmente, no existe cura para esta enfermedad; sin embargo, tratamientos paliativos y medicamentos como el Riluzol y el Edaravón pueden ayudar a ralentizar la progresión de los síntomas, brindando más tiempo y calidad de vida al paciente.

Temas

Esclerosis Lateral Amiotrófica