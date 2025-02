Estafas, cárcel y vicios: las acusaciones hacia el novio de Mónica Hoyos

EL Comercio Gijón Lunes, 1 de marzo 2021, 18:12 Comenta Compartir

Mónica Hoyos volvió a 'Sálvame' dispuesta a despejar cualquier duda sobre la relación que mantiene desde hace unos meses con su actual novio. La ex de Carlos Lozano había acudido la pasada semana al programa conducido por Jorge Javier Vázquez y se llevó una enorme sorpresa. Un testimonio aseguraba que Hoyos estaba saliendo con una persona «en busca y captura» por un presunto delito de estafa.

Según el testimonio, su pareja se dedicaría al sector inmobiliario y a hacerse pasar por una persona «con mucho dinero» para presuntamente «estafar a la gente». Además, el programa de Telecinco aseguraba varias fuentes confirmaban lo dicho. En ese momento, la televisiva reconoció que su pareja se dedicaba al sector inmobiliario pero que no sabía mucho más, ya que aún se estaban conociendo. Sin embargo, se mostró dispuesta a arrojar luz sobre su novio y no dudó en escribirle para que contase su versión. «Dice que fue absuelto», explicaba tras recibir la respuesta.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Mónica Hoyos volvió el domingo a 'Sálvame Deluxe' para enfrentarse al polígrafo de Conchita. Pero antes, confesó a Jorge Javier Vázquez que su pareja le había aclarado la situación. «Me dice: 'es verdad que he hecho cosas mal y he tenido problemas pero desde que te conozco solo he tenido amor», desvelaba y añadía que estaba dispuesta a seguir con su relación.

Durante el programa salieron más trapos sucios sobre la pareja de la exconcursante de 'Gran Hermano VIP'. María Patiño aseguró que una ex, que tiene contacto con Chelo García-Cortés, le confirmó que había estado en prisión dos veces y que «se gastaba dinero que no era suyo en el casino». Sin embargo, Kiko Matamoros, que estuvo intercambiando mensajes con el novio de Hoyos en todo momento, no tardó en desmentirlo. «Solo tienes que mirar el Facebook para ver que en esas fechas yo no estaba en la cárcel», dijo. Sin embargo, la presentadora de 'Socalité' aseguró que ella únicamente contaba una información que le había transmitido una »persona que ha estado con él.

Además, el novio de Mónica Hoyos contactó con la propia Patiño para anunciarle que iba a presentar una querella en su contra. «María, lo que estás diciendo sobre mí, además de una mentira, es una barbaridad. Mañana tienes una querella. Jamás en mi vida he hecho algo parecido», le dijo.

Pero María Patiño no fue la única que lanzó acusaciones contra la pareja de Mónica Hoyos. El reportero de 'Sálvame' Sergi Ferré aseguró que «todos los testimonios vienen a decir que el dinero que estafaba era porque tenía malos hábitos a la hora de gastar dinero»: «Tenía algunos vicios», mantenía. Pero Mónica Hoyos lo desmintió de inmediato. «Imposible, eso es imposible. Mi novio ni si quiera bebe alcohol», aseguró.

El polígrafo desveló que Hoyos ya conocía el oscuro pasado de su novio antes de ir a 'Sálvame' y que era consciente de los delitos y de que su novio vivía de okupa en una casa. Pese a ello, Mónica Hoyos ha dejado claro que está muy enamorada y que, a pesar de que solo llevan saliendo tres meses, él ya le ha propuesto matrimonio. «Me ha pedido que nos casemos y que nos vayamos a vivir juntos», revelaba.