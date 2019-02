La familia de Georgina Rodríguez, enfurecida: «Es una sinvergüenza» El fallecimeinto de su padre ha sido el motivo que ha desencadenado que su tía, como portavoz de la familia, cargue contra la modelo EL COMERCIO Gijón Martes, 5 febrero 2019, 13:13

El fallecimiento del padre de Georgina Rodríguez, Jorge Rodríguez Gorjón, la pasada semana a los 70 años en Buenos Aires ha abierto viejas heridas que parecían curadas o, al menos, olvidadas. Los buenos tiempos de la modelo y Cristiano Ronaldo, en la que todo era felicidad, parecen haberse quedado atrás.

Aunque Rodríguez no mantenía una relación muy estrecha con su padre, más bien todo lo contrario, el dolor de una pérdida así, sumado a los frentes que ya tienen abiertos por los problemas judiciales del futbolista, hacen que la pareja esté pasando uno de los momentos más complicados. Si no tuviesen suficiente con todo ello, la familia de la modelo ha decidido declararle la guerra.

Que Georgina no llamase a sus familiares para avisarles de que su padre estaba muy malito, no ha sentado nada bien en el seno del clan, lo que ha provocado al ira de su tía. «Se va a enterar todo el mundo ahora de la clase de tía que es y lo sinvergüenza que es», ha dicho sin tapujos al programa «Socialité» su tía, que se encuentra muy enfadada con su sobrina.

Según ella, Rodríguez tendría que haber llamado para contárselo a su tío: «Ella tenía que haber tenido el detalle de haber llamado a su tío y haberle dicho que le quedaban días. Él hubiera cogido un vuelo y se hubiera ido, porque para él era como un padre». También le achaca que no avisase del fallecimiento. «Qué menos que decir que su padre se ha muerto. Eso no se hace a escondidas como han hecho», explica la tía de la modelo a la vez que asegura que se cambió de teléfono para que nadie de su familia pudiera contactar con ella. Y finaliza: «Estás con un futbolista millonario. Nena, a ver si me mandas mil euros».