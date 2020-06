Famosos que se han metido a empresarios (o que colaboran con una marca) Sara Carbonero es la mejor modelo de su empresa. / S.C. Tiendas online, modelos exclusivos, marcas propias o socios capitalistas son algunas de las apuestas de los rostros más conocidos de nuestro país CARLA COALLA Sábado, 6 junio 2020, 15:46

Arriesgados empresarios o colaboradores de una marca con una línea exclusiva de productos, muchas son las formas en las que los famosos han apostado por diversificar sus fuentes de ingresos.

1. Anabel Pantoja. Si bien ella asegura que lo ha «dejado todo» por Omar Sánchez, con el que se ha ido a vivir a Gran Canaria, la sobrina de Isabel Pantoja cuenta con varias fuentes de ingresos, entre ellas la colección de joyas que lleva su propio nombre en 'Lueli Jewelry'. Por otro lado, la joven triunfó con su colección de trajes de baño de Aqueapparel, que su mismísima tía lució en 'Supervivientes' y en cuya sesión fotográfica se encontraba cuando el surfista le pidió matrimonio. Ahí es nada.

2. Sara Carbonero e Isabel Jiménez. Las periodistas acaban de celebrar los cinco años de 'Slow love', la tienda online multimarca con la que recientemente han lanzado dos marcas propias de moda sostenible, 'S' by Slow love y 'Little S'. Sara Carbonero, por su parte, también colabora con marcas independientes, como Agatha París, con sus propia línea de joyas, 'Agatha by Sara'.

3. Paula Echevarría. Muchos se preguntaban cuándo se atrevería la actriz, siendo la 'influencer' más cotizada de nuestro país, a lanzar su propia línea de ropa, y la respuesta estaba más cerca de lo que nos imaginábamos. 'Space Flamingo' es la marca con la que Paula Echevarría se lanzó hace unos meses al mercado, con muy buena acogida, una campaña de marketing en las redes sociales en la que no faltó famoso que no desenvolviera una prenda o accesorio diseñado por la asturiana y la mejor modelo, ella misma.

4. Aída Domenech (Dulceida). Del 'proyecto Dulceida', como ella misma se refiere a su conversión en marca, no pudo falta 'Dulceida shop', la tienda online en la que la polifacética 'influencer' pone a la venta todo tipo de productos que ella misma luce y comercializa. En la tienda online se puede adquirir desde ropa, hasta calzado y accesorios, incluso cuenta con un apartado especial de productos, 'Princess by Dulceida'.

5. Estefanía Unzu (Verdeliss). La 'youtuber' también se atrevió a lanzar su propia marca de ropa, 'Green Corners', de la que sus hijos son los mejores modelos. La 'influencer' además, comprometida con la sociedad, ha utilizado sus recursos para fabricar material de protección contra el coronavirus, tal y como ha dado a conocer a través de sus redes sociales en las últimas semanas.

6. Rocío Osorno. La 'influencer' sevillana es también una diseñadora muy aclamada, que además es su mejor maniquí. Rocío se ha atrevido con una colección de fiesta que no solo ha triunfado entre el público, sino que también ha sido muy demandado por numerosos rostros conocidos. A raíz de la reciente crisis sanitaria, Rocío también puso su negocio al servicio del personal sanitario, haciendo llegar un buen número de material de protección, al tiempo que impulsó una campaña de recaudación de fondos a través de sus redes sociales.

7. Cristina Pedroche. Fan incondicional de su marido, Dabiz Muñoz, la presentadora no dudó en convertirse en su socia en 'StreetXO London', el negocio que el chef abrió en la capital de Reino Unido. Incluso, en los últimos tiempos, ha pasado de catadora a impulsadora de recetas, como 'La tarta de queso de la Pedroche', que triunfa en el 'GOXO', el servicio de reparto a domicilio de la empresa de Dabiz.