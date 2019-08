Fernando Tejero se sincera sobre la muerte de Eduardo Gómez Fernando Tejero. / Instagram de Fernando Tejero Ambos compartieron gran parte de las tramas de 'Aquí no hay quien viva', aunque luego no coincidieron en 'La que se avecina' CARLA COALLA Jueves, 15 agosto 2019, 19:05

«Tenía muchas ganas de vivir pero fue tarde al médico y cuando fue ya no tenía solución. La verdad es que era un tío con mucho carisma pero por encima de todo muy joven». Han sido las palabras de Fernando Tejero sobre Eduardo Gómez, el actor con el que compartiera muchas tramas en la serie de Antena 3 'Aquí no hay quien viva', ya que ambos interpretaban a padre e hijo en la emblemática ficción. Luego ambos participarían en 'La que se avecina', 'spin off' emitida en Telecinco, pero en la que no llegarían a compartir cartel.

Es por este motivo que la relación entre ambos era de lo más estrecha y que su muerte ha sido un duro golpe para Fernando Tejero, tal y como este ha confesado recientemente: «A mí me ha dado mucha pena y he pasado unos días bastante mal», ha asegurado, sumándose a los sentidos mensajes de otros compañeros de profesión que han mostrado su pesar por la muerte del actor, que solo contaba 68 años de edad. Eduardo Gómez falleció debido a un cáncer de garganta que no logró superar porque al ser diagnosticada la enfermedad ya estaba muy avanzada.

A pesar de esta dura pérdida, Fernando Tejero atraviesa un gran momento profesional. Un musical y una película son sus próximos proyectos, que se suman a los capítulos que le restan por grabar de la duodécima temporada.