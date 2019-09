La Fiscalía solicita tres años de cárcel para Antonio David Flores Además de la demanda por maltrato psicológico, Rocío Carrasco interpuso otra por alzamiento de bienes que es por lo que la Fiscalía le pide prisión EL COMERCIO Gijón Miércoles, 4 septiembre 2019, 19:04

Antonio David Flores no pasa por su mejor momento. La guerra que mantiene con su exmujer, Rocío Carrasco, desde que se divorciaron en el año 1999, le está pasando factura. Primero lucharon por la custodia de los dos hijos que tienen en común, después la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco interpuso una demanda por maltrato psicológico continuado -ya archivada- y otra por alzamiento de bienes.

Precisamente esta última demanda es la que más quebraderos de cabeza le está trayendo. Acaba de salir a la luz que la Fiscalía solicita tres años de prisión para Antonio David Flores, además de una multa de doce euros diarios durante 20 meses, según ha desvelado esta mañana 'El Programa de Ana Rosa'.

A la espera de que el juez decida la sentencia -todavía no hay fecha para el juicio- para Antonio David por alzamiento de bienes, lo cierto es que las cosas se le están poniendo muy difíciles al ex guardia civil, que no termina de zanjar sus problemas con Rocío Carrasco. Según una entrevista que concedió este mismo año, solo quiere arruinarle la vida.

«Es muy poderosa, recibió una fortuna de su madre, tiene mucho tiempo porque no trabaja y me tiene un odio muy grande», contaba en su entrevista. Desde que le interpuso la querella por maltrato psicológico, Antonio David Flores afirmaba que le habián colgado el «sambenito de presunto maltratador», algo que le ha cerrado las puertas de la televisión, «pero no para hablar de Rocío Carrasco, si no para realizar colaboraciones». Una situación que le ha llevado a pasar verdaderos apuros económicos: «He pasado muchísimas noches sin dormir pensando en cómo llegar a fin de mes, pero seguimos peleando».