«Me gusta la playa pero huyo del sol»

Beatriz Rico «Va a ser muy divertido, haremos canciones de los ochenta y los noventa, de Luz Casal, Guns&Roses...» | La artista gijonesa actúa el sábado en el Guateque del Botánico con Plana Mayor M. F. ANTUÑA GIJÓN. Martes, 6 agosto 2019, 02:24

Anda de gira con 'Antes muerta que convicta', pero en unos días estará en Asturias para apagar el aire acondicionado, bañarse en el Cantábrico, dormir con manta y actuar el sábado en el Guateque del Jardín Botánico de Gijón con Plana Mayor (Felipe del Campo, Tino Acebal, Gonzalo Fernández 'el Pifu' y Rafael Laviada). Beatriz Rico cuenta los minutos para volver a casa.

-No tiene usted edad de guateque.

-Pero soy rockera y musiquera y una de los componentes de Plana Mayor, me vio actuar con mi banda, Rico&Roll, y me dijo: 'Contigo tocaremos nosotros' y mira por dónde. Es un privilegio cantar esas canciones de rock de los 80 y los 90.

-Cuente, cuente.

-Va a ser muy divertido. Vamos a hacer temas de Luz Casal, Guns & Roses, también más antiguas, de los Beatles...

-¿Mola jugar en casa?

-Cuando me lo propusieron dije: 'No sé si voy a tener algo para esa fecha, pero es que me da igual, voy'.

-¿Y cómo no viene con la gira de 'Antes muerta que convicta'?

-Esa es una espinita que tengo clavada. Me he hecho toda España tres veces menos Asturias que fui un día, soy profeta en todos los lados menos en mi tierra. Y anda que no hay teatros...

-¿Cómo lleva los calores mesetarios?

-Cada día peor. Esto es un suplicio, no me acostumbro, voy de aire acondicionado en aire acondicionado.

-Usted de guateque no, pero al Jardín y al Tik...

-Y al Oasis. Todo lo que recuerdo de esa época es bueno, me da nostalgia y pienso qué suerte tuve. Qué años con mi amiga Bea... Éramos Bea la rubia y Bea la morena.

-¿Su verano inolvidable?

-Cuando nació mi hijo Marco. Fue un 16 de agosto.

-¿Alguno para olvidar?

-No. Tuve etapas malas, pero nunca han sido por el verano. Y mira que no es una época que me guste, que soy más de otoño invierno, pero los recuerdos que guardo son buenos, y más ahora que nos hacemos un viaje de larga distancia: Tailandia, Kenia, Riviera Maya. Y el mes que viene nos vamos a Bali.

-¿Romería o macroconcierto?

-Macroconcierto si lo doy yo me mola, estar ahí arriba pegando voces es un chute de adrenalina maravilloso, pero para ir soy claustrofóbica y petarda. Yo muy tranquilina, los culinos de sidra y sentarme en el prao.

-Aparte de la toalla, ¿qué no se olvida cuando va a la playa?

-Hace muchísimos años que no tomo el sol, me quiero cuidar la piel, lo único que llevo es una pamela tamaño chiringuito y protección del cien. Me gusta la playa pero huyo del sol. Me he vuelto una señora: hamaca, sombrilla y la brisa para poder leer.

-¿Más de sidra que de caña?

-No bebo alcohol, tengo una vida muy sana: deporte, comida equilibrada, yoga, pero cuando vaya a Asturias caerá un culín.

-¿Qué trabajo le espera en otoño?

-Voy a hacer una obra de Jordi Galceran, 'Palabras encadenadas', que se estrena en octubre y a continuación hará gira por España hasta que recalemos en Madrid. A ver si de esta hay suerte y piso Asturias. Es un texto buenísimo y estoy entusiasmada.