Las graves secuelas del coronavirus que padece la actriz Gwyneth Paltrow

Miércoles, 17 de febrero 2021

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow ha revelado que el pasado año tuvo coronavirus y que pese al tiempo que ha transcurrido, aún padece secuelas de la enfermedad. «Me dejó fatiga y confusión mental como secuelas», ha confesado en Goop, su web de estili de vida.

La intérprete ha contado que se encontraba tan mal después de superar el virus que decidió acudir al hospital a que le hiciesen una revisión. «En enero, me hicieron algunas pruebas que mostraron niveles realmente altos de inflamación en mi cuerpo. Así que recurrí a uno de los expertos más inteligentes que conozco en este campo, el médico de medicina funcional Will Cole. Después de ver todos mis análisis, me explicó que este era un caso en el que el proceso de curación iba a ser más largo de lo habitual», ha relatado.

Ahora ya se encuentra algo más recuperada. Para ella fue fundamental cuidar su alimentación. Hizo una dieta cetogénica, que consiste en privar al cuerpo de glúcidos y obtener la energía de las grasas. Además, suprimió por completo la ingesta de alcohol. «Todo lo que estoy haciendo me está sentando bien, como un regalo para mi cuerpo», ha dicho la actriz ganadora de un Oscar. Y ha proseguido: «Tengo energía, hago ejercicio por las mañanas y voy a la sauna tan a menudo como puedo. Todo al servicio de la curación».

Salir a caminar cada día también le ha ayudado mucho: «Mover el cuerpo y eliminar las toxinas ayuda, pero cuando salgo a caminar, sé que estoy obteniendo algo diferente: estimular mi cerebro y mi cuerpo de una manera que no podría lograr de otra manera. ¡La naturaleza cura, de verdad!».