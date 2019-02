El impactante mensaje de Natacha Jaitt, de 'Gran Hermano', once meses antes de ser hallada muerta El hermano de Jaitt y su abogado presentarán una querella ante las extrañas circunstancias del suceso EL COMERCIO Gijón Domingo, 24 febrero 2019, 17:48

Las incógnitas en torno a la repentina muerte de Natacha Jaitt, la actriz argentina de 41 años conocida en España por ser finalista de la sexta edición de 'Gran Hermano', continúan. El cadáver fue hallado este sábado de madrugada en una cama de una sala de fiestas, en Buenos Aires, sin signos de violencia aunque presentaba cocaína en los orificios nasales, según los peritos. La autopsia confirmó que Natacha sufrió «insuficiencia respiratoria, edema agudo de pulmón y de fallo multiorgánico». Sin embargo, en las últimas horas se han alzado voces que aseguran que puede haber mucho más detrás de esta muerte.

Entre otros indicios, un escalofriante y premonitorio tuit de la propia actriz fallecida publicado hace algo menos de un año. En él se puede leer: «AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit».

AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit 🙄. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 5 de abril de 2018

Jaitt escribía estas palabras coincidiendo con denuncias en televisión sobre una trama de pedofilia relacionada con el mundo del fútbol, la política y el periodismo (y por la que hubo 7 adultos detenidos y 9 menores víctimas del delito). La situación de tensión se había agravado cuando denunció a principios de este mes haber sido violada por un director de cine -amigo de la fallecida desde hacía tiempo- y otro hombre en su casa.

La denuncia fue sometida a las periciales forenses y exámenes clínicos que indica el protocolo para los casos de violación. Durante estas últimas semanas, Jaitt fue varias veces a Tribunales tanto para ratificar la denuncia como para asistir a las indagatorias de los supuestos violadores, a quienes persiguió en sus redes sociales e incluso por la calle.