Isa Pantoja, triste tras dar a luz a su segundo hijo: «¿Por qué estoy mal cuando todo está perfecto?»

Joaquina Dueñas Miércoles, 23 de julio 2025, 11:47 Comenta Compartir

Un mes después del nacimiento de su segundo hijo, Isa Pantoja atraviesa un posparto que está siendo una montaña rusa emocional. Aunque la llegada de Cairo, fruto de su matrimonio con Asraf Beno, fue un sueño cumplido, la joven de 29 años ha confesado a 'Lecturas' estar inmersa en un «momento muy triste» que no esperaba vivir.

«Algunos días no me puedo levantar de la cama», ha admitido Isa, quien asegura sentirse sobrepasada emocionalmente desde incluso antes del parto: «Una semana antes de tener a Cairo, yo ya estaba mal. Decía: 'Voy a perder mi tripa. ¡Con lo bien que estaba en el embarazo!'». La noche previa al nacimiento fue especialmente dura: «Dormí con mi hijo mayor y ya lloraba. Me daba mucha pena tener al bebé ya. Pensaba: 'Cuando nazca, me lo van a quitar'».

A pesar de no tener un diagnóstico médico, reconoce que «no sé si es depresión posparto, no sé qué me pasa». Lo que sí tiene claro es que la realidad ha sido un mazazo: «He vivido un embarazo idílico y ahora me ha azotado la realidad de una manera que no me esperaba».

La colaboradora también ha lamentado la falta de apoyo familiar. Ni su madre, Isabel Pantoja, ni su hermano, Kiko Rivera, se pusieron en contacto con ella tras el nacimiento. «María del Monte es la única de mi familia que me escribió al nacer mi hijo», ha revelado.

Mientras se adapta a esta nueva etapa, se apoya en Asraf y en sus hijos: «Estoy disfrutando mucho todos sus momentos. Siento que se me va el mundo cuando me separo del bebé. Me daba vergüenza contar cómo me siento. He sido madre y pienso: «¡Qué tonta soy, mira lo que me pasa con mi segundo hijo!». Afortunadamente, Isa ha decidido pedir ayuda profesional: «Estoy yendo a la psicóloga y lo estoy llevando mucho mejor», reveló recientemente a sus seguidores a través de las redes sociales.