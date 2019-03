La surrealista bronca de Katie Holmes a su hija por unos yogures La corresponsal de TVE en Nueva York, Almudena Ariza, desvela la discusión en un supermercado EL COMERCIO Gijón Sábado, 16 marzo 2019, 11:58

Almudena Ariza, la corresponsal de TVE en Nueva York ha contado a sus seguidores de Twitter la escena que vio en el supermercado de al lado de su casa: «Ya que os veo animados sigo... Vi una escena surrealista: Katie Holmes en el super de al lado de mi casa. Estaba echándole la bronca a su hija a propósito de unos yogures».

Ya que os veo animados sigo... Vi una escena surrealista: Katie Holmes en el super de al lado de mi casa. Estaba echándole la bronca a su hija a propósito de unos yogures 😳 https://t.co/Moa4m6NJst — Almudena Ariza (@almuariza) 14 de marzo de 2019

Este tuit ha provocado varias reacciones.

Igual Suri quería yogures del Hacendado😂😂 — veronica (@verogroba) 14 de marzo de 2019

Serían de los de coco y gengibre que tanto le gustan a @dmartinezpr 😂😂😂 — Elena Biurrun Sainz de Rozas (@biurrun74) 14 de marzo de 2019

La beda la abrió su compañero Argemino Barro cuando compartió con sus seguidores de Twitter su inesperado encuentro: «Por fin me he cruzado con Paul Auster en Brooklyn». Ariza ha continuado este hilo diciendo: «Lo mío es más frívolo pero yo me he cruzado con Sarah Jessica Parker por el Village».