El motivo por el que Lara Álvarez no estuvo en la segunda gala de 'Supervivientes' «La familia que no se preocupe, que está allí perfectamente atendida. Lara, vuelve pronto», dijo Jorge Javier Vázquez este jueves durante el programa de Telecinco 'Supervivientes 2019' EL COMERCIO Gijón Viernes, 3 mayo 2019, 11:04

Este jueves, al comenzar la gala de 'Supervivientes'Jorge Javier Vázquez anunció que Lara Álvarez, conductora del programa desde Honduras, no iba a poder cumplir con sus funciones: «Lamentablemente esta noche no puede estar con nosotros Lara Álvarez, porque se encuentra indispuesta. Le enviamos un beso muy muy muy fuerte a Lara. La familia que no se preocupe, que está allí perfectamente atendida. Lara, vuelve pronto». Por suerte, todo apunta a que se debe a una afección leve y que no impedirá a la asturiana seguir con su labor.

El presentador del programa de Telecinco quiso además añadir una nota de humor tras dar la noticia: «Para cualquier momento, yo llevo preparado debajo un bikini que os voy a dejar mudos a todos. Hago así, ras», declaraba entre risas al público de 'Supervivientes'.

Por su parte, la asturiana ha preferido no decir nada a través de las redes sociales. La última publicación que compartió en Instagram era una foto de su mascota, su perro Choco.