Lucía Rivera: «Me ha costado despedirme de la fabada, pero no es por no engordar, sino por cuidar la piel» La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera ha respondido a todos los que opinan que su delgadez es extrema EL COMERCIO Gijón Viernes, 3 agosto 2018, 12:30

Lucía Rivera se defiende las críticas por su delgadez. La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera se ha hartado y ha respondido a todos los que opinan que su delgadez es extrema. Y es que la modelo gijonesa ha recibido numerosos comentarios en los que se la acusa de dar mal ejemplo a muchas jóvenes que, para intentar ser como ella, dejarán de comer.

«Estoy un poco harta. Creo que todos los trabajos requieren un sacrificio y nosotras, las modelos, tenemos que estar delgadas y en forma. Con esto no significa que no comamos, que no nos demos caprichos y que estemos todo el día en el gym y comiendo verduras», ha explicado a través de su cuenta de Instagram.

La joven ha contado, también, a sus seguidores que le había costado despedirse de chocolate y la fabada. La razón: «No es por no engordar, sino por la piel. Y porque nuestro trabajo requiere cuidar nuestra alimentación, como el de un futbolista o un bombero».

Para los que dudan de su alimentación, manda un mensaje claro con el que pide respeto. «El truco para adelgazar no está en dejar de comer. No soy una experta en nutrición, pero creo que no hay que serlo para tener claro que hay que ser consciente de que nuestro cuerpo necesita energía y comida. Está en ti decidir si es sana o no. Así que RESPETO».