María Teresa Campos: «Me provoqué yo misma el ictus» La presentadora asegura que su ingreso fue consecuencia «de las puñaladas que me han clavado» en su entrevista más relevadora EL COMERCIO Gijón Jueves, 9 agosto 2018, 11:35

María Teresa Campos, que vive una etapa muy relajada junto a Edmundo Arrocet, ha concedido su primera entrevista, realizada por Mila Ximénez, tras la recaída de su hija Terelu en la enfermedad.

«Con mi edad puedo seguir trabajando exactamente igual que hace un año. Sobre todo me funciona lo que tiene que funcionar, la cabeza», carga la matriarca de las Campos en la revista del corazón. Además, María Teresa desliza que si fue ingresada fue «por puñaladas que me han clavado». «Me provoqué yo misma el ictus», añade, «ahora mismo prefiero callarme porque si me pongo a hablar me embalo».

A sus problemas laborales se suma la reciente operación de su hija, Terelu Campos. «Quiero que se sepa que me pueden sacar muy mona, me arreglo, pero todo va por dentro. Estoy contrariada y dolida por lo de mi hija, ahora espero que el tratamiento sea leve, que sea lo menos dañino». Su relación con la colaborada de 'Sálvame' es muy especial. Tal y como desvela María Teresa, madre e hija llegaron a compartir noches de juerga: «Tuvimos novios que eran hermanos. A veces, ella me decía que le gustaba alguien y me pedía que no se lo levantase».