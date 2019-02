Massiel, víctima del 'popper' El 'popper' es un relajante muscular que se toma a veces en los prolegómenos de las relaciones sexuales E. C Lunes, 11 febrero 2019, 03:43

Massiel reconoció el sábado en el programa 'Sálvame Deluxe' que fue drogada por alguien desconocido. «Me metieron 'popper' contra mi voluntad en el Studio 54 de Nueva York. Me quedé en la barra pensando: '¿Pero qué me han metido?», dijo. El 'popper' es un relajante muscular que se toma a veces en los prolegómenos de las relaciones sexuales. La cantante no quiso explicar qué pasó después.