Melani Olivares y el poliamor

joaquina dueñas Domingo, 28 de febrero 2021, 14:37 | Actualizado 18:10h.

No es la primera vez que Melani Olivares ofrecía una entrevista, sin embargo, sí era la primera ocasión en la que reconocía abiertamente de su bisexualidad y de sus relaciones. «Creo en el poliamor», aseguraba en el programa 'Sálvame Deluxe' ante Jorge Javier Vázquez. El presentador se preguntaba si había tendido alguna relación con alguna mujer últimamente a la que ella respondía que había tenido «relación con mujeres y con hombres» durante toda su vida. «Me gusta la gente, en mi casa no hay géneros», afirmaba a la vez que reconocía creer en el poliamor. «No quiero una pareja convencional… Ahora tengo una pareja chico y una pareja chica, los dos lo saben», aunque no se conocen entre ellos, relataba.

La intérprete no dudaban en explicar que nunca lo había comentado porque, hasta el momento, nadie le había preguntado de forma expresa. Sin embargo, al ser cuestionada al respecto no tenía ningún reparo en hablar de su vida tal como es abiertamente. «La libertad está en poder elegir», aseguraba a la vez que reconocía: «Me he dado cuenta de por qué disfrutar del 50% si puedo disfrutar del 100. He disfrutado mucho con quien me ha dado la gana y quien ha querido conmigo».