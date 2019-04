Mickey Rourke se destroza la cara por enésima vez Uno de los actores más deseados de la década de los 80 vuelve a ser actualidad por su extraña apariencia EL COMERCIO Gijón Miércoles, 17 abril 2019, 09:31

Mickey Rourke vuelve a estar de actualidad, y no por su última película. No. Más bien por los 'destrozos estéticos' en su cara. Unas instantáneas en las que el actor aparece en una cafetería evidencian un cambio radical en su rostro, notablemente inflado, lo que ha provocado un aluvión de burlas y memes en las redes sociales donde se aseguraba que ésa no podía ser su cara, sino una máscara.

El nuevo rostro del actor de 66 años ha sido objeto de bromas en las redes sociales, llegándose a convertir en TT durante unas horas. Poco queda ya del protagonista de 'Nueve semanas y media', que cautivó al mundo (y a Kim Basinger) con su atractivo en los años 80.

Los cambios estéticos de Rourke ya no son noticia en Hollywood, aunque estas últimas fotografías han sido el pretexto para nuevas mofas y memes en la red. El actor también lucía una extraña línea de cabello muy artificial.

Rourke siempre ha justificado su paso por quirófano debido a la necesidad de arreglar su rostro tras la larga carrera como boxeador. «Me rompí la nariz dos veces, así que me realizaron cinco operaciones y otra más por una rotura del pómulo», explicó en 2009 al periódico Daily Mail.

Aunque se haya esforzado por explicar que la mayoría de las intervenciones fueron para reparar las lesiones ocasionadas por el boxeo, los resultados de las mismas le han forzado a dar más justificaciones. Según ha explicado Rourke, el problema fue que la primera vez que pasó por el quirófano acudió «al tipo equivocado» para volver a recomponer su cara.