Un adelanto de moda en El Rosal

Con pantalón o falda. Las camisas en tonos blancos y negros están de moda y fueron las protagonistas de la inauguración de Pasarela Campoamor. La primera actividad, como no podía ser de otra forma, fue un desfile, celebrado en el espacio Cibum Xperience de la calle El Rosal. En él se mostraron las colecciones cápsula de El Verso y Beatriz de Blas, un total hubo once diseños. Se completaron con tres creaciones de De Boda con María by Josechu Santana.

El desfile, presentado por Alicia Hulton, fue la antesala del gran espectáculo que se celebrará el viernes en el Teatro Campoamor. A él acudieron personalidades destacadas de la sociedad ovetense, entre las que se encontraban las concejales Conchita Méndez y Leticia González, el exconsejero Isaac Pola o empresarios de la talla de Eduardo Quesada, que siguieron con suma atención la pasarela que abrió Carmen González Romeral. Con más de treinta años de experiencia en el mundo de la moda, fue durante más de un lustro responsable del departamento compras y distribución de firmas internacionales de El Corte Inglés, hacen que conozca al detalle el cuerpo de la mujer. Creó hace doce meses su propia marca, El Verso, para responder a las necesidades de los clientes que buscan la exclusividad y la elegancia.

Los detalles realzan sus camisas. Las plumas tienen un protagonismo especial, pero también los brillos y las transparencias. Estas prendas por si solas son «básicas», pero se le pueden añadir todo tipo de complementos que permitan a las mujeres asistir a cualquier tipo de evento o encajarlas en cualquier 'dresscode'.

Camisas también lucieron cuatro de las cinco modelos que desfilaron con los diseños de Beatriz de Blas. Esta asturiana, pertenece a la familia de la pastelería Camino de Blas, trabajó durante más de tres años para Zara. Diseñó ropa tanto de hombre como de mujer, pero un día se sintió «encorsetada».

Montó un atelier en París y desde allí hace sus creaciones. Ayer se pudo ver una parte, donde las faldas fueron combinadas con Converse. Los colores predominantes fueron los blancos que encajan a la perfección con azules o negros.

El viernes más

Los asistentes hicieron «de boca», según apuntó la directora de la cita, Graciela Suárez, con lo que habrá el viernes sobre el escenario del Campoamor. Desfilarán los diseños de Agatha Ruiz de la Prada y De Boda con María by Josechu Santana. La cita se completará con María Lafuente y los jóvenes diseñadores de la escuela ESNE. El pistoletazo de salida será a las 20.15 horas, habrá música en directo y las entradas ya están a la venta en las taquillas o por internet.