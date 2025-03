Las tendencias en colores de pelo y mechas que planean arrasar Los cambios de estación son la excusa perfecta para cambiar de look o de color de pelo. Aquí te traemos algunas tendencias de mechas y colores que serán protagonistas este verano

Alba Llano Olay Gijón Jueves, 11 de junio 2020, 14:26

Los cambios de estación siempre son uno de los momentos preferidos para apostar por un cambio de look o de imagen. Pero esta temporada más aún, no solo porque falten solo unas semanas para inaugurar el verano, sino porque después de la etapa de confinamiento que hemos pasado en casa, este tipo de cambios pueden ser un plus para levantar el ánimo y afrontar esta nueva etapa con más positivismo. Esto es algo por lo que muchas famosas como Sara Carbonero, Rosalía o Nuria Roca, entre otras, han apostado ya en los últimos meses apuntándose a los cortes de pelo del momento, pero también a los colores de pelo de tendencia.

Así que si ya has tomado nota de los cortes de pelo que más pedirán en las peluquerías, ahora es el momento perfecto para atreverse con alguno de esos colores o mechas de moda, que aún no te has animado a probar en tu melena. Aquí te traemos algunas de las tendencias de tonos capilares y mechas que planean arrasar este verano y que ya se empiezan a ver esta temporada. ¿Con qué opción te atreves?

Mechas babylights

Si lo que estás buscando es un cambio en el color del cabello, pero potenciando a su vez la luminosidad, las babylights son la mejor opción tanto si tienes el cabello castaño o rubio. Este tipo de coloración simula los reflejos naturales de la luz por todo el pelo consiguiendo un tono más claro, luminoso y natural, como por ejemplo el que luce la influencer María Pombo.

Blorange

Si aún no sabes que es el 'blorange', te aclaramos que se trata de una mezcla entre el rubio cobrizo y reflejos rosas. Un tipo de coloración que algunos definen como el nuevo cobrizo y que favorece mucho a las pieles claras. Famosas como Chiara Ferragni, Sienna Miller o Emma Roberts, se han atrevido a lucirlo en otras temporadas y todo parece indicar que este color volverá a arrasar este verano.

Tonos miel

Los tonos miel pueden conseguirse a través de mechas o tinte, pero lo que todos tienen en común es que no deja de tratarse de un tipo de rubio cálido. Algo que tendrás que tener en cuenta a la hora de explicar la coloración que quieres a tu peluquero. Beyoncé o Jennifer López, son algunos de los rostros conocidos que suelen decantarse por este tipo de color. Una tonalidad que favorece sobre todo a pieles más bronceadas u oscuras y que podrás variar a través de reflejos más claros o más dorados.

Tonos chocolate

Los colores chocolate serán otros grandes protagonistas y una de las mejores elecciones para las morenas que quieran verse diferentes pero sin arriesgar con colores demasiado arriesgados. Un tipo de coloración marrón con un toque intenso de luz y calidez, que da como resultado una sensación de pelo más sano y brillante. Emily Ratajkowski o Selena Gómez, entre otras, son fans de este tipo de color de pelo.

Grises

Ampliar AFP

Las canas y los cabellos grises son otra de las tendencias que seguirá pisando fuerte también durante el verano. Y es que en los últimos meses han sido muchas las famosas que se han atrevido a lucirlas, incluida la mismísima Reina Letizia. Aún así las tonalidades grises más intensas también estarán presentes y lo mejor es que favorecen a todas las tonalidades de piel. Eso sí, donde más destacan es en melenas cortas o en cortes de pelo pixie como el de la actriz Jamie Lee Curtis.