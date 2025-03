«Me importa más conectar con mis lectores que el número de seguidores que tenga»

Marla Nieto Gijón Jueves, 7 de noviembre 2019 | Actualizado 08/11/2019 00:39h. Comenta Compartir

Rebeca Labara, más conocida como @atrendylife en sus redes sociales, es una influencer que tiene cerca de 270.000 seguidores en Instagram. Pero sus inicios, hace diez años, estaban más enfocados al blog. (www.atrendylifestyle.com). A día de hoy tiene un perfil exitoso en prácticamente todas las plataformas digitales, pero ha cambiado el enfoque y conjuga la moda con los viajes y sus reflexiones más personales. Ayer acudió desde Huesca a la finca Villa María, de Gijón, para disfrutar del desfile organizado por la firma de lencería E-lakokette, al frente de la cual está la empresaria Ela Godlewska.

- ¿Cómo empezó su trayectoria en el mundo de las redes sociales?

- Comencé con el blog en 2009. Era la única plataforma que tenía en ese momento, la que todos usábamos, hasta que poco a poco fueron saliendo las demás. Ahora Instagram es el boom, pero yo continúo actualizando el blog semanalmente, entre cuatro y cinco veces a la semana.

- ¿Aunque ya no sea la joven de 19 años que predomina en las redes sociales, mantiene un espíritu similar al que se le añade la elegancia. ¿Cómo lo hace?

- Cuando empecé en el mundo del blog éramos muy pocas. Escribíamos un diario personal sin esperar nada a cambio, porque nos encantaba la moda, el mundo de la belleza y los viajes. Yo lo escribía en ratos libres, compaginándolo con mi trabajo de comunicación, pero la bola se hizo más grande y empecé a recibir el reclamo de marcas y empresas que me contactaban para promocionar productos, hasta hoy. Creo que a la gente también le gusta el hecho de que no hablo solo de moda, sino también de mis viajes, y hago muchas reflexiones personales.

- ¿Cómo se diferencia en un mundo con tantas personas que se dedican a ese sector?

- Las personas que me siguen aseguran que con los años no he perdido la esencia del principio. Sigo posteando con la misma ilusión, tengo unos valores que van más allá de un físico o de combinar las prendas de una determinada manera. Soy fiel a mi estilo.

- ¿Cuál es su estrategia para ello?

- Nunca voy a hablar de productos o marcas que no vayan acordes a mi filosofía. Mi estrategia es, simplemente, mantenerme fiel a mis principios.

- Después de tantos años, ¿el número de seguidores se ha estancado o sigue creciendo?

- Crecer en Instagram es complicado. Si no pagas o publicitas, es difícil. Intento currarme mucho el contenido, la calidad de los stories, conectar con el espectador, responder a los comentarios... Me importa más ese feedback con mis lectores que el número de seguidores que tenga.

- ¿Es muy estresante el trabajo de una influencer?

- La gente piensa que es muy fácil, pero implica muchas cosas más allá de una simple fotografía: desde hacerla, editarla, subirla, escribir el texto, contestar a los comentarios, hacer stories y, también, contestar a los mensajes... Mirar la bandeja de entrada del correo, el blog, las demás redes sociales... Eres como una mini empresa de comunicación.

- En cuanto al desfile, ¿cuál es su relación con Ela? ¿Por qué quiso acudir a este evento?

- Ella me siguió hace tiempo y creamos un vínculo muy especial en la distancia. Hace unos años, para mi cumpleaños, me sorprendió con uno de sus conjuntos, y me hice muy fan de ella. Me gusta mucho su colección, las piezas que tiene, los diferentes conceptos de ropa interior. Puede ser enfocado a la novia, a personas que buscan sacar su feminidad, a otras más clásicas... Tiene muy buena calidad y sus diseños sientan muy bien cuando los pruebas.

- Habrá ido a muchos desfiles, ¿qué tiene este de especial?

- Pues, por ejemplo, los pijamas y las batas de terciopelo, porque son prendas que yo me pondría para un evento de calle. Es interesante que no se usen solo en casa, pueden llevarse para una cena de noche o, incluso, con unas zapatillas Converse.

- ¿Qué es lo que más le gusta de Ela Godlewska?

- Sobre todo, que es una persona que lucha, que cree en sus sueños. Ha querido enseñar al mundo que no solo hay que vestirse por fuera, sino también por dentro.