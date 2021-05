3 looks para el fin de semana con prendas que ya tenemos en el armario Las combinaciones más sencillas para conseguir los outfits con más estilo INSTAGRAM VALERIA COVIELLA Viernes, 14 mayo 2021, 12:04

La idea es que estos looks los puedas recrear con prendas que tengas ya en el armario, sin necesidad de comprar nada. Por eso, las combinaciones son básicas y pueden ajustarse a tus gustos o necesidades.

Si eres del norte entenderás que todavía no hace tiempo para enseñar las piernas, al menos en los próximos días. Estos 3 estilismos primaverales te servirán como inspiración para tu fin de semana, son muy sencillos y adaptables a cualquier plan.

Viernes

Empezamos el fin de semana. Y lo hacemos con ganas. Unas ganas que podemos reflejar en nuestro look. Por eso, hemos escogido este «total white» que desprende tanta luz y energía para comenzar de la mejor manera posible.

Un pantalón blanco es una prenda versátil, atemporal y necesaria en nuestros armarios. Sobre todo en esta época de transición al verano que apetece ir sustituyendo los colores oscuros por unos mas claros.

El total look blanco es una opción segura. Por eso, hemos escogido también una camiseta corta del mismo color, de cuello redondo y ajustada. Siempre habrá una de estas en nuestros básicos de fondo de armario.

El toque clave llega con la chaqueta. Que no te engañe su sencillez porque no hay prenda más polivalente que una blazer. En este caso, la americana rompe el monocolor del estilismo aportando un poco de luminosidad y elegancia al look.

Y por último, es muy importante escoger bien los complementos. Aportar armonía con ellos es fundamental para tener el look perfecto. Combinaremos accesorios (bolso, cinturón, gafas) en color negro o tonos oscuros, para que resalten entre el resto de prendas.

El resultado de todo ella será: un outfit que aúna elegancia e informalidad al mismo tiempo.

Sábado

El día más esperado. El preferido de muchos. El sábado es sinónimo de alegría y mil planes por delante.

Ir impecable no quiere decir llevar las prendas más llamativas de la temporada. Las básicas que ya tenemos en el armario se pueden exprimir al máximo y conseguir así estilismos increíbles y atemporales.

No hay ningún color que pueda hacerle competencia al negro. Es el que no pasa de moda y los outfits con él nunca son ni demasiado clásicos ni aburridos. Solo tienes que saber combinarlo bien para arrasar vayas donde vayas.

Un top negro con una blazer o una biker del mismo color es una opción muy práctica y segura. La base de este lookazo son los jeans, escoge tus preferidos del armario (que no sean muy oscuros para hacer algo de contraste) y combínalos con las botas o el calzado que más se adapte a tus gustos.

Lograrás un estilismo todoterreno, elegante y effortless, que lo convierte en apto para cualquier plan que tengas este sábado.

Domingo

Último día. Se acaba el fin de semana. Y aunque los domingos estén hechos para descansar y sean una jornada de relax, vamos a proponerte un look muy funcional y chic por si tienes algún plan especial. Una cita romántica, un día en familia o un paseo con amigos. Este estilismo es adaptable a cualquier situación.

Los estampados son la mejor respuesta para todo y reinarán por encima de cualquier tendencia. Por eso, el protagonista del look es el pantalón. Si no tienes uno así, puedes escoger cualquier print que tengas en el armario: cebra, cuadros vichy, floral, étnico, tie dye…Todos ellos pertenecen a unas de las tendencias más potentes de la temporada, y lucirlos este domingo será todo un acierto.

Es aconsejable combinarlos con un básico, como puede ser una chaqueta cropped blanca o negra, una camisa o top, para no quitarles protagonismo a los pantalones y que no quede un look sobrecargado.

Domingo = comodidad. Así que unas buenas deportivas, las que tú quieras, darán al estilismo un aire casual y muy dominguero.