Nuria Roca y Emma García apuestan por la blazer más salvaje del otoño Las famosas no han dejado pasar uno de los estampados más llamativos del otoño y solo apto para las más atrevidas. ALBA LLANO Martes, 15 octubre 2019, 11:30

Nuria Roca y Emma García están al tanto de las últimas tendencias de la temporada y por eso no han dudado en unirse a uno de los estampados que seguirá pisando fuerte este otoño: el estampado animal. Un animal print del que tampoco nos despediremos esta temporada de bajada de temperaturas. Y es que, aunque seguiremos viéndolo en el clásico estampado de leopardo esta temporada, también lo veremos reinventado en prints mucho más llamativos como el estampado de cebra, de tigre e incluso de vaca, como ya hemos visto en los Instagram de muchas fashionistas.

En esta ocasión, ambas han apostado por el mismo tipo de blazer con estampado de tigre. La primera en llevarla fue Nuria Roca, la colaboradora de 'El Hormiguero' no dudó en atreverse con esta americana tan especial de la firma Essentiel Antwerp, cuyo precio es de 265 euros. Para este look otoñal, la presentadora prefirió sacar su lado más atrevido combinándola con un cinturón flúor y unos pantalones de pinza en color negro.

Pero Emma García esta vez ha apostado por un estilismo aún más atrevido que el de Nuria Roca y ha preferido completar el look con estos pantalones estampados a juego, también disponibles en la web de la firma y cuyo precio es de 195 euros. ¿La clave para rematar este estilismo de la presentadora de 'Viva la Vida? Unos zapatos de tacón acharolados.

Está claro que ambos looks son todo lo que necesitamos para saber que este otoño este tipo de print estará más presente que nunca en nuestro armario. De hecho, en la firma nos proponen una opción perfecta para atrevernos a combinar esta chaqueta en alguno de nuestros looks de entretiempo. Solo necesitarás tus vaqueros favoritos y una camiseta básica para un look de diez.

También nos proponen combinarla con otro tipo de animal print diferente, en este caso con una falda mini con estampado de leopardo. Una opción apta para las más atrevidas y que podrás completar con una camiseta básica y unas botas altas (otra de las tendencias del otoño).

Dos looks muy diferentes y atrevidos con los que conseguirás marcar tendencia este otoño y que podrás copiar desde este momento en tus looks de entretiempo e incluso en una versión similar a la de las presentadoras y más barata. Y es que cada vez son más las marcas low cost que incluyen en sus nuevas colecciones este tipo de prendas y estampados.