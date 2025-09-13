El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desfile en los jardines de la Plaza de Oriente. Pablo Paniagua para Madrid es Moda

Pasarela en los jardines de la Plaza de Oriente

El evento ha sido el punto de partida de la Semana de la Moda de Madrid

C. P. S.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:59

La décima edición de Madrid es Moda dio el pistoletazo de salida este sábado con un desfile en los Jardines de la Plaza de Oriente. La icónica plaza de Madrid se convirtió en una pasarela natural en la que mostraron sus creaciones Daniel Chong, Devota & Lomba, Dominnico, Duyos, E.R.A.X., ErnestoNaranjo, García Madrid, Maison Mesa, ManéMané, Roberto Torretta, Roberto Verino, The Extreme Collection y WE ARE SPASTOR.

El evento, organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Capital Moda, ha sido el punto de partida de la Semana de la Moda de Madrid, que aglutina dos citas consolidadas en este sector como son Madrid Es Moda (del 13 al 16 de septiembre) y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (del 17 al 21).

Durante nueve días, Madrid será la capital de la moda gracias a los más de 65 diseñadores y firmas y cerca de 250 modelos que mostrarán al mundo sus apuestas creativas para la nueva temporada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  4. 4

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  5. 5 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  6. 6

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  9. 9 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  10. 10

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pasarela en los jardines de la Plaza de Oriente

Pasarela en los jardines de la Plaza de Oriente