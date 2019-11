Sara Carbonero tiene el abrigo de cuadros más ponible, elegante y viral del otoño Sara Carbonero Sara Carbonero nos ha dado toda una clase de estilo con una de esas prendas de entretiempo que va camino de convertirse en la más copiada ALBA LLANO Jueves, 7 noviembre 2019, 13:40

No es ninguna novedad que Sara Carbonero haya vuelto a provocar que otro de sus looks compartidos en Instagram se haya vuelto a colar en nuestra lista de necesidades estilísticas para esta temporada. Y es que, aunque su presencia en redes no es muy habitual en los últimos meses, los pocos looks que la periodista comparte se acaban convirtiendo en auténticos estilismos virales.

En esta ocasión, lo ha vuelto a conseguir y además con uno de esos dúos ganadores de sombrero y abrigo largo de cuadros. Uno de esos estampados que tampoco nos cansaremos de ver este otoño y además en todas las versiones posibles.

Un look espectacular en el que la presentadora ha dado protagonismo a los tonos tierra, los verdaderos protagonistas de cada otoño. Pero otro de los detalles con el que la periodista ha acertado de pleno, ha sido con la elección de este abrigo con corte masculino, otra de las tendencias que esta temporada vienen pisando fuerte en la mayoría de looks de otoño.

Pero como era de esperar y como todo lo que luce Sara Carbonero, esta nueva prenda de abrigo de su firma de ropa Slow Love ha sido un visto y no visto en la web de la firma. Solo han bastado unas pocas horas para que esta prenda de 119,99 euros haya desaparecido en todas las tallas.

Slow Love

Pero como el resultado de este outfit merece ser clonado, te proponemos que no pierdas de vista la selección de abrigos de cuadros inspiradores y low cost que te proponemos al comienzo de la noticia. Con ellos podrás conseguir un estilismo de diez como el de la presentadora y además a un precio mucho más asequible.

¿Aún no tienes tu favorito para este otoño?