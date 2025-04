10 vestidos inspirados en el de Sara Carbonero que encontrarás rebajados

Alba Llano Olay Gijón Jueves, 2 de julio 2020, 12:57 Comenta Compartir

Sara Carbonero se ha propuesto este verano inspirar nuestros armarios, looks veraniegos y nuestra maleta de vacaciones. Y es que después de revolucionar Instagram con su radical cambio de look, estas últimas semanas también lo ha conseguido con todas y cada una de las elecciones estilísticas que le hemos visto, como cuando nos adelantó cuál sería el vestido más copiado del verano.

Y parece que esta vez lo ha vuelto a conseguir con un nuevo vestido muy favorecedor con diseño bohemio y estampado, con largo midi, escote en V, detalle de doble volante y manga larga con volumen que le veíamos también en Instagram hace apenas 3 días.

Un vestido de Slow Love, su tienda multimarca de ropa y complementos sostenibles, que como ella adelantaba días antes en Instagram es su «nuevo vestido favorito». Y no nos extraña porque además del detalle favorecedor del escote en V y los volantes, también cuenta con uno de esos estampados bohemios tan propios de los meses veraniegos y además cuenta con ese detalle de manga larga con volumen perfecta para estos primeros días de entretiempo y esas noches más fresquitas que sobre todo sufrimos al norte del país, incluso en los meses de calor.

Un vestido rebajado que como era de esperar ha llegado a agotarse en la web de Slow Love, aunque ahora vuelve a estar disponible pero, eso sí, no sabemos si por mucho tiempo... En concreto se trata del modelo Sifesti y podrás encontrarlo aún a 38,50 euros.

Ampliar Vestido Sifesti, 38,50 euros. Slow Love

