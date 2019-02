El toque asturiano de Letizia en su viaje a Marruecos EFE Letizia no solo quiso rendir homenaje a la moda española sino, más concretamente, a la de su tierra natal EL COMERCIO Gijón Sábado, 16 febrero 2019, 03:41

Los reyes ponen fin a su visita a Marruecos. Aunque se ha tratado de un viaje de corta duración, la agenda no careció de intensidad. Que se mire con lupa el vestuario que elige la reina en cada una de sus apariciones es ya una constante y, en este caso, no iba a ser menos.

Para cerrar su viaje en Rabat, la reina Letizia optó por un diseño de Carolina Herrera, algo muy habitual para ella. El vestido pertenece a la colección de otoño-invierno 2017/2018.

EFE

Pero eso no es lo más significativa de su look, aunque aparezca camuflado por ser del mismo color que el vestido, el bolso que Letizia llevaba tenía un significado especial. El complemento pertenece una firma asturiana llamada Reliquiae. Con ello, no solo hizo homenaje a la moda española sino más concretamente a la de su tierra natal, Asturias.

No es la primera vez que Letizia le hace un guiño a la moda asturiana. Concretamente, en su visita a Los Lagos el pasado 8 de septiembre, lució una camisa de marca asturiana para inaugurar el Mirador de la Princesa.