Los vestidos clave de esta temporada 5 looks con los vestidos más favorecedores y cómodos del verano INSTAGRAM VALERIA COVIELLA Jueves, 20 mayo 2021, 15:52

Un rayo de sol y ahí estamos. Es la excusa perfecta para empezar a sacar nuestras prendas más veraniegas y frescas.

Los vestidos podrían ser perfectamente sinónimo de felicidad y diversión. Nos hace siempre especial ilusión renovar nuestro armario con ellos y ponérnoslos en nuestros planes preferidos.

El estilo y la elegancia no tienen por qué alejarse de la comodidad. Y es que no hay nada más cómodo que estar lista con una sola prenda. Y no hay nada más estiloso que los vestidos que se llevan esta temporada.

Esta primavera-verano los vestidos serán los claros protagonistas de nuestros mejores looks. Vienen con ganas, con fuerza, cargados de detalles, estampados y colores. Estas son 5 propuestas ideales para el día a día.

Vestido estilo boho

El estilo bohemio es el claro ganador de esta temporada. Todas las prendas con aire setentero son tendencia y se llevan ahora más que nunca.

Un vestido con estas características: amplio, bohemio, cómodo, fresco y bonio, será un must en tu armario esta primavera verano. Es de esas prendas que te solucionan cualquier papeleta estilística y que te sacan de cualquier apuro cuando no sabes a qué prenda recurrir.

Vestido estampado floral

Nuestro aliado para el día a día. Mezcla la total comodidad con una elegancia sencilla propia del verano. Este vestido corto con acabado en volantes, estampado de florecitas y escote pronunciado será un básico en nuestra rutina diaria durante una buena temporada.

Su tejido fresco y sencillo es ideal para los días de mucho calor. Además, tiene el poder de adaptarse a cualquier plan gracias a su estilo tan casual y chic. Combinado con unas deportivas o sandalias obtendrás un resultado impecable.

Vestido estilo romántico

De cara ya al buen tiempo llegan este tipo de vestidos ligeros y frescos. El blanco es el color del verano por excelencia y estamos deseando que nuestro armario luzca de nuevo estas tonalidades que nos recuerdan a la playa y a las vacaciones.

Un guiño al romanticismo. Este vestido tan peculiar es digno de una chica a la que le gusta innovar y arriesgar. Destaca especialmente el cuello tipo babero con encaje, sus mangas abollonadas, y la cintura ligeramente ajustada.

Los vestidos estilo romántico no tienen por qué ser midi o largo, de hecho los cortos son la versión más sexy y cañera. Si lo combinamos con unas deportivas sencillas tendremos un look perfecto para el día a día. Y si queremos algo más elegante y sofisticado podemos combinarlo con una sandalias de tacón en algún color llamativo.

Vestido largo con escote en V

Perfecto para una ocasión especial. Este tipo de vestidos favorecen a cualquier cuerpo y además se adaptan a todas las situaciones. No hay mejor opción que empezar la temporada de calor de esta forma: con un vestido largo y fluido, escote en V, aberturas laterales y colores tan vivos y llamativos.

Esta prenda es del todo versátil, perfecta tanto para los días como para las noches de verano. Y dependiendo de cómo lo combines podremos recrear diferente estilos más sofisticados o más casual.

Vestido con escote bardot

Una propuesta todoterreno. Este vestido de color naranja tan llamativo aporta un optimismo y una vitalidad absoluta y con él se pueden crear diferentes estilismos.

Se caracteriza especialmente por el escote tan favorecedor que tiene. Las mangas caen por los hombros en línea recta dejando al descubierto los hombros y creando así un look sexy y explosivo.

Esta prenda tiene la capacidad de combinar con todo. No importa si prefieres unas deportivas para conseguir un outfit mucho más comfy para el día a día o unas sandalias para esos días en lo que te apetezca ir más arreglada y formal.