El imparable ascenso de Rosalía Rosalía posa con sus dos premios. / EFE La autora de 'Malamente' se convierte en la primera artista española en ganar un premio MTV Music Award MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 27 agosto 2019, 23:20

Se nublaron los focos y el flamenco tronó en Nueva Jersey (EEUU). «Voy a tatuarme en la piel tu inicial porque es la mía. 'Pa' acordarme para siempre de lo que me hiciste un día». Las estrofas sin adornos de 'A ningún hombre', interpretados por la catalana Rosalía, enmudecieron el Prudential Center en la madrugada del martes pasado durante la 36ª edición de los Video Music Awards (VMAs) de la MTV, uno de los galardones más importantes de la industria. Después se arrancó con su última canción, 'Yo x mí, tú x mí', junto al puertoriqueño Ozuna, con un sonido más habitual en esta clase de evetos. Otra noche histórica para la joven de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), que se marchó del recinto convertida en la primera española en ganar un premio de la cadena norteamericana especializada en música. En concreto se llevó los galardones de 'Mejor vídeo latino', junto a J.Balvin, y 'Mejor coreografía' gracias a 'Con Altura'.

La gala también sirvió para confirmar que Rosalía no es un fenómeno musical prefabricado para ser flor de un día. La cantante española, que dio las gracias por «haberme dejado cantar en castellano», ha conseguido dar con una receta que le permite exportar acordes flamencos a dispositivos de reproducción de música de medio planeta gracias a su determinación de no renunciar a usar como ariete los mismos códigos que ahora reinan entre la juventud, aunque ello le cueste el peaje de las críticas de los puristas o la incomprensión de sus detractores. «Estoy tan contenta de estar aquí, representando a mi país y mi cultura», confesó tras recoger el premio, al que también estaban nominados otras estrellas latinas como Maluma, Bad Bunny o Daddy Yankee.

Rosalía se ha colado, por ejemplo, entre las canciones favoritas del expresidente de EE UU Barack Obama –la incluyó en sus recomendaciones para este verano–; hace bailar a la heredera de los Stark de la serie 'Juego de Tronos', Sophie Turner; y se ha ganado el respeto de 'The New York Times', que seleccionó a 'Con Altura' entre 'Las 10 mejores canciones de 2018'. Además, ya es la cantante española más escuchada a nivel mundial en Spotify, con catorce millones de oyentes mensuales.

En la gala de los VMAs se plantó frente a una portada de feria andaluza, iluminada con bombillas, junto a un cuerpo de baile del que no se separa casi nunca. Con un vestido negro entallado con cristales negros a modo de lentejuelas, se plantó sobre el escenario, donde encadenó 'A ningún hombre', 'Yo x ti, tú x mí', junto a Ozuna, y 'Aute Cuture'. Tema este último que podría resumir la dicotomía de su estilo: «Sonando en las peñas y los Hamptons. Sangría y Valentino. En el Palace y en el chino». La única mácula de su noche fue que la barcelonesa también aspiraba a convertirse en ganadora en la categoría de 'Mejor artista revelación', premio que finalmente recayó en manos de la joven Billie Eilish, de tan solo 17 años.

Con una década de carrera ya a sus espaldas, Rosalía Vila, nacida en el extrarradio de Barcelona en 1993 de un padre de Cudillero –pueblo que visitó con ella– y sin tradición de 'cantaores' en su familia, se ha convertido en un icono mundial de la cultura ibérica. Ha actuado en Londres y Singapur, revienta festivales como el Sónar o el Mad Cool. El suyo ha sido un ascenso que se fraguó cuando tomó la decisión de estudiar flamenco a los 13 años bajo la tutela del maestro gaditano Chiqui de la Línea y del que aún no se vislumbra su cénit.

El evento estuvo presentado por el cómico y actor Sebastian Maniscalco y reunió a figuras destacables como Billy Ray Cyrus, French Montana, Hailee Steinfeld, Ice-T, John Travolta, Lenny Kravitz o Salt-N-Pepa. Aunque las reinas indiscutibles de la gala fueron las estadounideneses Taylor Swift y Ariana Grande que aglutinaban el mayor número de nominaciones, 10 cada una. Ambas se acabaron repartiendo los 'premios gordos', la primera el de 'Vídeo del año' por 'You Need to Calm Down', y lacantante nacida en Florida se quedó con el de 'Artista del año'. Entre otros, completaron el palmarés Shawn Mendes y Camila Cabello, como 'Mejor colaboración' por 'Señorita'.