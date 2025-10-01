Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo» Su expareja Steisy no ha dudado en estar a su lado en estos duros momentos

S. V. Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:06 Comenta Compartir

Pablo Pisa, arquitecto, influencer y expareja de la extronista y también creadora de contenido Patricia Steisy, se encuentra pasando uno de los peores momentos de su vida. Su madre ha muerto repentinamente dejando al joven completamente en shock pues él mismo se la encontró yaciendo sin vida en el suelo.

Pisa ha emitido un breve comunicado en su perfil de Instagram en el que ha querido abrirse ante sus seguidores y relatar lo devastado que se encuentra tras perder a su madre. «Con todo el dolor de mi corazón, mi mamá ha fallecido esta mañana de repente», comienza diciendo.

Ampliar

La mujer acudió a estar unos días junto a su hijo y echarle un cable en el cuidado de hija que Pablo tiene en común con Steisy. «Vino unos días para ayudarme con Athenea, y cuando volví de pilates me la encontré ya en el suelo sin poder hacer nada», prosigue.

El texto acaba con palabas de cariño para su progenitora y también hacia sus seguidores para que oren por ella. «No quiero mensajes, solo que me cuidéis y que los que seáis creyentes recéis por ella. Era la mejor mujer del planeta y la mejor madre. Un beso al cielo. Tu hijo y tu nieta te adoran».

Pese a que ya no están juntos Steisy ha querido estar al lado del padre de su hija en estos durísimos momentos y ha escrito en su cuenta un escueto mensaje que dice mucho: «Después de lo sabido mi deber es apoyarlo y acompañarlo en todo. No le soltaré la mano».

Temas

Instagram