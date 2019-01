La mujer de Julio Iglesias rompe su silencio sobre la relación de su marido con Makoke Makoke relató hace unas semanas que tuvo un noviazgo con el cantante EL COMERCIO Gijón Miércoles, 23 enero 2019, 20:26

Makoke relató hace unas semanas que tuvo un noviazgo con Julio Iglesias. Ahora, la mujer del cantante, Miranda Rijnsburger, ha decidido romper su silencio y hablar sobre lo que opina.

La modelo, que acaba de estar en España disfrutando de unas vacaciones con sus hijos en la nieve, no ha dudado en salir a defender a su marido.

«Lo sé casi todo de la vida de Julio, esto no me preocupa para nada», dice la modelo muy segura de su marido en una entrevista con una revista del corazón. Y añadía: «Nunca ha mencionado a Makoke y de la gente que le ha importado en su vida sé todos sus nombres». Rijnsburger asegura que confía plenamente en el artista y añade que no le importa lo que se diga de ellos.

Salió a la luz que Julio iglesias interpondría acciones legales contra Makoke por difundir una relación falsa, pero Rijnsburger ha desmentido la noticia, asegurando que ninguno de los dos denunciará a la expareja de Kiko Matamoros. «Todo es para entretener al público», zanja la modelo.