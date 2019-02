Nacho Vidal reaparece tras publicarse que había contraído el VIH El actor porno más famoso de España volvía a las redes sociales, tras más de dos semanas de silencio EL COMERCIO Gijón Miércoles, 27 febrero 2019, 20:09

Hace dos semanas, el mundo del cine porno se puso en alerta tras saltar la noticia de que Nacho Vidal habría contraído el VIH.

A pesar de que su madre se empeñó en negar la noticia: «Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH», le dijo a 'Jaleos', las alarmas no se apagaron.

Hace un día, el actor porno volvió a las redes sociales y publicaba una imagen en su perfil de Instagram en la que parecía no importarle nada los comentarios sobre su supuesta enfermedad. «Pura vida», escribe el intérprete junto a una imagen en la que aparece bañándose en una poza con los brazos en alto.

«¿Negativo entonces?», «Cuídate» o «Recuerda Nacho que lo mejor sería decir la verdad de una vez porque si fuera cierto más adelante la enfermedad sale a flote y te empezarías a poner muy flaco», fueron algunos de los polémicos comentarios que se podían leer en redes sociales. Sin embargo la mayoría de ellos eran de apoyo y admiración.