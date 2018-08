La nueva imagen de Jorge Javier Vázquez tras perder 15 kilos «No hay nada mejor que una dieta sana. Si lo hubiera aprendido antes no habría pasado por quirófano» EL COMERCIO Gijón Miércoles, 1 agosto 2018, 17:34

Jorge Javier Vázquez presume orgulloso su nuevo cuerpo tras perder 15 kilos. El presentador de televisión ha contado en varias ocasiones que siempre ha estado sometido a dietas estrictas, pero ahora asegura que ha alcanzado su peso ideal (70) y por eso no tiene complejo alguno en mostrar su figura tras haber adelgazado.

«No recuerdo haber pesado eso nunca. En la época de 'Aquí hay tomate' estaba delgado y no me pesaba. La conciencia con el peso me entró después».

Tras su ruptura sentimental meses atrás, el catalán está completamente centrado en su carrera profesional tanto en teatro como en televisión pero también en cuidar de sí mismo. Ejemplo de ello es que protagoniza la portada de la revista 'Lecturas' luciendo tipo. Además cuenta las claves de su pérdida de peso: una buena alimentación, dieta y practicar deporte cinco días a la semana.

Su renovada imagen se suma también a algunos retoques estéticos que no han pasado inadvertidos para sus seguidores. Jorge Javier ya no luce bolsas en los ojos, tiene la piel más tersa, e incluso, los pómulos más marcados. Cierto es que el presentador nunca ha ocultado que sí se ha sometido a intervenciones para mejorar su aspecto.

«Mi trabajo es muy sedentario. No me muevo absolutamente nada y voy a todas partes siempre en coche. Me he hecho varias liposucciones, pero no hay nada mejor que una dieta sana. Si lo hubiera aprendido antes no habría pasado por quirófano. No volvería a operarme, tendría que usar mis vacaciones y por ahí no paso», recoge Telecinco.

En lo que a trabajo se refiere, Jorge Javier no para. En septiembre se pondrá al frente de otro de los realities estrella de Telecinco: 'Gran Hermano VIP'.